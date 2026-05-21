Rywalizacja w kadrze Grbicia ruszyła. Talent z Białorusi w niespodziewanej roli

W meczu Polska - Serbia, którym reprezentacja prowadzona przez Nikolę Grbicia zainaugurowała sezon, aż roiło się od debiutantów. W podstawowym składzie było ich trzech, łącznie szansę dostało ośmiu - z zaledwie 17-letnim rozgrywającym Jakubem Przybyłkowiczem na czele.

W towarzystwie nastolatków niespodziewanie jednym z najstarszych i najbardziej doświadczonych zawodników okazał się Alaksiej Nasewicz. Dla atakującego, który wkrótce skończy 23 lata, to była zupełnie nowa rola.

- Fajnie wspierać chłopaków, jakkolwiek im pomagać. Pchać do przodu, nawet zdarzy się coś podpowiedzieć. Ale jeszcze nie jestem chyba tym gościem, który powinien podpowiadać, choć próbuję coś ich wspierać. Starałem się, zawsze będę starał się wspierać drużynę. Ale chyba źle wspierałem, że nie dowieźliśmy wyniku, haha - opowiada w rozmowie z Interia Sport Nasewicz.

Alaksiej Nasewicz w nowej roli. Będzie mieć szansę na grę w Lidze Narodów

Rzeczywiście "Biało-Czerwoni" w końcówce tie-breaka z Serbią zmarnowali szansę na zwycięstwo. Prowadzili już 13:10, ale przegrali pięć ostatnich akcji i drużyna w eksperymentalnym składzie rozpoczęła sezon od porażki.

Sam Nasewicz wystąpił w podstawowym składzie, rozpoczął tak trzy pierwsze sety. Skończył mecz z dorobkiem 11 punktów i 47-procentową skutecznością w ataku. Trzy punkty zdobył blokiem.

- Spotkanie trochę się wymknęło, zabrakło paru piłek. Rywale mieli świetną obronę pod koniec ostatniego seta. Ale to się zdarza, to jest sport, siatkówka. Nic nie zrobimy. To był dopiero pierwszy mecz przygotowawczy. Nie lubię przegrywać, ale jakoś bardzo nie będę się tym przejmował. Ogólnie ocenię ten mecz pozytywnie, drużyna dobrze wyglądała. Mieliśmy jakieś tam niedociągnięcia, ale zaraz nadrobimy to w treningach - przekonuje Nasewicz.

Rusza rywalizacja o miejsce w kadrze po Bartoszu Kurku. Na razie wypada z niej Dawid Dulski

Siatkarz, który do Polski przyjechał w wieku 15 lat z Białorusi, już drugi sezon stara się przekonać do siebie Grbicia. Selekcjoner docenił jego talent i formę w Energa Treflu Gdańsk, gdzie w minionym sezonie Nasewicz był podstawowym zawodnikiem.

Na jego pozycji - atakującego - w kadrze szykuje się właśnie nowe rozdanie. W poprzednich sezonach zdarzało się, że podstawowy atakujący Bartosz Kurek niedomagał i wypadał z kontuzją. Zawsze jednak Grbić czekał na kapitana, zabierał legendę kadry na najważniejsze turnieje. W tym sezonie jest inaczej, Kurek po konsultacji z Serbem zdecydował się na rok przerwy.

Pod jego nieobecność Grbić powołał pięciu atakujących. O ile pozycja Kewina Sasaka czy Bartłomieja Bołądzia na liście na Ligę Narodów była niepodważalna, o tyle trzech pozostałych - Nasewicza, Bartosza Gomułki i Dawida Dulskiego - już nie. Ostatecznie selekcjoner wśród 30 zawodników zgłoszonych do Ligi Narodów umieścił dwóch pierwszych, nie znalazł miejsca dla Dulskiego.

To zaskoczenie, bo ten siatkarz przyjechał na zgrupowanie do Spały po świetnym sezonie we Francji. I zapowiadał, że chce znów zaznaczyć się w kadrze. W meczu z Serbią Dulski dostał jednak szansę, był zmiennikiem Nasewicza i zdobył osiem punktów, notując minimalnie lepszą skuteczność w ataku od kolegi - na poziomie 53 procent.

- Będziemy robić zmiany. Siatkarze muszą mieć szansę, by przygotować się do gry w turnieju Ligi Narodów w Chinach. Chciałem dać okazję Dulskiemu, który zagra też w drugim meczu - kwituje Grbić.

Nasewicz ma szansę na więcej. Ale na razie nie wybiega w przyszłość. - Mój cel na ten sezon zachowam dla siebie - ucina sprawę.

Z Sosnowca Damian Gołąb

Alaksiej Nasewicz z nr 9 Rafał Oleksiewcz

Aleks Nasewicz (pierwszy z lewej) zadebiutował już w Lidze Narodów

Aleksiej Nasewicz w barwach seniorskiej reprezentacji Polski





