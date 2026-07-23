Rosjanie przywróceni przez FIVB, jest reakcja Fornala. Siatkarz sam ujawnia

W najlepsze trwa siatkarski sezon 2026. W jego trakcie doskonale spisują się reprezentanci Polski, którzy po zanotowaniu czterech zwycięstw w ostatnim turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów w Chicago zapewnili sobie udział w zmaganiach finałowych i już w przyszłym tygodniu przystąpią do walki o medale w chińskim Ningbo.

W USA w narodowych barwach grał m.in. Tomasz Fornal, dla którego były to pierwsze oficjalne spotkania w trakcie tej kampanii. Przyjmujący zanotował niezłe zawody i może być ze swoich występów zadowolony. Co ciekawe, 28-latek jest jednym z najbardziej doświadczonych graczów w reprezentacji.

Jak przyznał, niemała wymiana kadrowa w reprezentacji sprawiła, że sam zainteresowany w drużynie czuje się dość specyficznie. Mimo to zdradza, że z gry dalej czerpie taką samą przyjemność, jak przed laty.

- Musimy znaleźć swój charakter i styl. Mam wrażenie, że klimat na boisku podczas meczu jest wyjątkowy i takiego klimatu chyba jeszcze w żadnej drużynie nie miałem. Jest specyficznie, szczegółów nie będę zdradzał, ale czerpię z gry wiele przyjemności - powiedział w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty.

Fornal zapytany o Rosjan. Powiedział wprost. "Nie mam wpływu"

Po chwili poruszono również wątek powrotu do rywalizacji Rosjan. Po zniesieniu zawieszenia z tamtejszych sportowców przez MKOl podobny ruch podjęła również m.in. FIVB, czyli Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. W ten sposób Rosjanie powrócą do gry już w przyszłym roku.

Jak do tego podchodzi Tomasz Fornal? Ten przyznał, że jako zawodnik nie ma wpływu na decyzję poszczególnych federacji. Co więcej, stara się być z dala od polityki, a temat Rosji przemilczał. Niemniej jednak wskazał, że jeśli dojdzie do spotkania "Biało-Czerwonych" podejdzie do niego, jak do każdego innego.

Jestem tylko zawodnikiem. Nie mam wpływu na decyzję federacji europejskich czy światowych. Staram się być z daleka od polityki. Jeśli chodzi o temat przywrócenia ich do rywalizacji, raczej to przemilczę. Nie ma co dzielić społeczeństwa

- Niech każdy zastanowi się, czy to ma sens. Jeśli mnie będzie dane zagrać z nimi mecz, podejdę do niego jak do każdego innego i zrobić wszystko, żeby nasza drużyna wygrała - dodał.

Turniej finałowy Ligi Narodów odbędzie się w chińskim Ningbo. Spotkania ćwierćfinałowe rozpoczną się 29 lipca, natomiast finał zaplanowany jest na 2 sierpnia. "Biało-Czerwoni" o czołową czwórkę walczyć będą z Ukrainą.

Tomasz Fornal (z prawej) i Jakub Nowak volleyballworld.com materiały prasowe

Tomasz Fornal w reprezentacji Polski Piotr Matusewicz East News





Siedem siatkarek na boisku. Niecodzienna sytuacja w ćwierćfinale VNL Polsat Sport