Rosjanie powracają, Polacy mogą się obawiać. Oto ich droga na igrzyska
To już oficjalne, Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) przekazał, że Rosja powróci na igrzyska olimpijskie. Taka decyzja spotkała się ze sporym poruszeniem i jednocześnie wywołała spore poruszenie. Co ciekawe, szybko podobną decyzję podjęła FIVB, czyli federacja odpowiedzialna za siatkówkę. Kadra Rosji wróci do gry za rok i może nawet zakwalifikować się na igrzyska olimpijskie w Los Angeles. W ten sposób z miejsca mogą się stać jednym z największych rywali polskich siatkarzy. Oto jak dokładnie mogą tego dokonać.
Szerokim echem poniosła się decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) ws. przywrócenia Rosjan do rywalizacji na igrzyskach olimpijskich. Oczywiście, aby Ci wystąpili w Los Angeles w 2028 roku muszą się na nie zakwalifikować. Niemniej jednak decyzja o zniesieniu zawieszenia już wywołała spore poruszenie w świecie sportu.
W końcu niemal od razu zawieszenie zniosła również FIVB, czyli Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. Rosjanie powrócili już do rankingu światowego i od razu plasują się na 3. miejscu. Co ciekawe, poprzez specyficzne liczenie punktów rankingowych "Sborna" może nawet... zostać liderem tabeli. Do rywalizacji powróci jednak dopiero w 2027 roku, a to oznacza, że może powalczyć o kwalifikację na igrzyska.
A co więcej, opcji i szans na to jest całkiem sporo. Jak powszechnie wiadomo, do historii przeszły już pamiętne turnieje kwalifikacyjne, a w zamian można zakwalifikować się chociażby przez... ranking. Zacznijmy jednak od początku. Pewne udziału są już Stany Zjednoczone, czyli gospodarze.
Pozostałe 11. miejsc zapełni odpowiednio pięciu mistrzów kontynentalnych z tego roku: mistrz Europy, mistrz Azji, NORCECA (Ameryka Północna, Środkowa i Karaiby) - mistrz tego regionu, mistrz Ameryki Południowej oraz mistrz Afryki. A co z resztą?
Rosjanie przed szansą, Polacy muszą tego pilnować. Będzie ciekawie
Poza wspomnianymi mistrzami kolejne trzy miejsca przypadną trzem najlepszym drużyną z mistrzostw świata w 2027 roku, które do tej pory awansu mieć nie będą. Dla przykładu, jeśli najbliższe ME wygrają Włosi (mistrz Europy już ma kwalifikację), a następnie okażą się najlepsi na MŚ, to pod uwagę brana będzie ekipa z 2. lokaty - na przykład Polska bądź Rosja. I podobnie w przypadku dwóch następnych ekip.
Ostatnie trzy miejsca zostaną natomiast wyłonione poprzez wspomniany ranking FIVB. Awans otrzymają trzy najlepsze ekipy z rankingu, które kwalifikacji wciąż nie będą miały. Warto zaznaczyć jednak, że to będzie miało miejsce dopiero po zakończeniu fazy zasadniczej rozgrywek Ligi Narodów 2028.
Oznacza to, że komplet drużyn, które zobaczymy w Los Angeles poznamy dopiero na kilka tygodni przez oficjalnym rozpoczęciem imprezy czterolecia. Podsumowując, Rosja będzie miała dwie opcje na kwalifkację - MŚ oraz ranking FIVB. Wydaje się, że wobec wysokiego poziomu, jaki prezentuje tamtejsza reprezentacja brak awansu będzie prawdziwą katastrofą i wielką niespodzianką.