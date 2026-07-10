Szerokim echem poniosła się decyzja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) ws. przywrócenia Rosjan do rywalizacji na igrzyskach olimpijskich. Oczywiście, aby Ci wystąpili w Los Angeles w 2028 roku muszą się na nie zakwalifikować. Niemniej jednak decyzja o zniesieniu zawieszenia już wywołała spore poruszenie w świecie sportu.

W końcu niemal od razu zawieszenie zniosła również FIVB, czyli Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. Rosjanie powrócili już do rankingu światowego i od razu plasują się na 3. miejscu. Co ciekawe, poprzez specyficzne liczenie punktów rankingowych "Sborna" może nawet... zostać liderem tabeli. Do rywalizacji powróci jednak dopiero w 2027 roku, a to oznacza, że może powalczyć o kwalifikację na igrzyska.

A co więcej, opcji i szans na to jest całkiem sporo. Jak powszechnie wiadomo, do historii przeszły już pamiętne turnieje kwalifikacyjne, a w zamian można zakwalifikować się chociażby przez... ranking. Zacznijmy jednak od początku. Pewne udziału są już Stany Zjednoczone, czyli gospodarze.

Pozostałe 11. miejsc zapełni odpowiednio pięciu mistrzów kontynentalnych z tego roku: mistrz Europy, mistrz Azji, NORCECA (Ameryka Północna, Środkowa i Karaiby) - mistrz tego regionu, mistrz Ameryki Południowej oraz mistrz Afryki. A co z resztą?

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Poza wspomnianymi mistrzami kolejne trzy miejsca przypadną trzem najlepszym drużyną z mistrzostw świata w 2027 roku, które do tej pory awansu mieć nie będą. Dla przykładu, jeśli najbliższe ME wygrają Włosi (mistrz Europy już ma kwalifikację), a następnie okażą się najlepsi na MŚ, to pod uwagę brana będzie ekipa z 2. lokaty - na przykład Polska bądź Rosja. I podobnie w przypadku dwóch następnych ekip.

Ostatnie trzy miejsca zostaną natomiast wyłonione poprzez wspomniany ranking FIVB. Awans otrzymają trzy najlepsze ekipy z rankingu, które kwalifikacji wciąż nie będą miały. Warto zaznaczyć jednak, że to będzie miało miejsce dopiero po zakończeniu fazy zasadniczej rozgrywek Ligi Narodów 2028.

Oznacza to, że komplet drużyn, które zobaczymy w Los Angeles poznamy dopiero na kilka tygodni przez oficjalnym rozpoczęciem imprezy czterolecia. Podsumowując, Rosja będzie miała dwie opcje na kwalifkację - MŚ oraz ranking FIVB. Wydaje się, że wobec wysokiego poziomu, jaki prezentuje tamtejsza reprezentacja brak awansu będzie prawdziwą katastrofą i wielką niespodzianką.

Reprezentacja Rosji w siatkówce Jure MAKOVEC AFP

MKOl zarządził powrót rosyjskich sportowców na areny międzynarodowe ODD ANDERSEN STRINGER AFP

Polscy siatkarze volleyballworld.com materiały prasowe





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