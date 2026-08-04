Reprezentacja Rosji siatkarzy ostatni mecz na arenie międzynarodowej rozegrała w 2021 roku. Wówczas Rosjanie przegrali z Polakami 0:3 w ćwierćfinale. Kilka miesięcy później w Ukrainie wybuchła wojna wywołana przez Rosjan. W związku z tym reprezentacja "Sbornej" została zawieszona przez FIVB.

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Nieco ponad rok później Rosjanie zostali skreśleni z rankingu FIVB, w którym zajmowali trzecie miejsce. Po trzech latach Rosjanie wrócili do rankingu, ale nie było jasne, jaka jest ich przyszłość w kontekście rywalizacji meczowej. Jeszcze przed startem sezonu jasne było, że nie zagrają na mistrzostwach Europy.

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Ten stan rzeczy się oczywiście nie zmienia, ale FIVB we wtorek 4 sierpnia opublikowało swoje decyzje ws. kolejnych turniejów. W związku z tym wyłoniła się bardzo klarowna potencjalna droga reprezentacji Rosji na igrzyska olimpijskie w 2028 roku. Te odbędą się w Los Angeles.

Wedle decyzji FIVB Rosjanie z przyczyn bezpieczeństwa nie zagrają w przyszłorocznych mistrzostwach świata w Polsce, ale wystąpią w rozgrywkach Ligi Narodów. Na igrzyskach olimpijskich wystąpią zaś mistrzowie kontynentów z turniejów rozgrywanych w tym roku, trzy drużyny z mistrzostw świata oraz trzy najlepsze zespoły z rankingu FIVB.

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Oczywiste stało się więc, że jedyną drogą "Sbornej" na turniej jest awans dzięki rankingowi. W tym momencie plasują się na trzecim miejscu. Taki wynik dawałby wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której Włochy (miejsce 2) i Polska (miejsce 1) nie zapewniają sobie awansu przez ME lub MŚ.

Wykluczyć można prawdopodobnie także siódmą Brazylię, która jest zobowiązana do triumfu w mistrzostwach kontynentu. Podobnych słów można użyć w kontekście szóstej obecnie Japonii, a także piątego USA. Sytuacja wydaje się więc dla Rosjan więcej niż komfortowa.

Wciąż nie wiemy jednak jaka będzie dyspozycja Rosjan po ich powrocie do rywalizacji. Fakt jest jednak taki, że ich forma musiałaby być wręcz katastrofalna, aby pod koniec fazy zasadniczej Ligi Narodów 2028 nie zapewnić sobie miejsca na IO, bazując na rankingu. Śmiało można napisać, że tamtejsza federacja osiągnęła w rozmowach z FIVB to, co chciała.

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