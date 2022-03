Rosja straciła prawo organizacji MŚ w siatkówce!

Na stronie FIVB pojawił się stosowny komunikat. "Po inwazji wojskowej Rosji w Ukrainie, FIVB pozostaje poważnie zaniepokojona eskalacją sytuacji i bezpieczeństwem ludności Ukrainy. Zarząd FIVB doszedł do wniosku, że z powodu wojny w Ukrainie niemożliwe byłoby przygotowanie i zorganizowanie mistrzostw świata w Rosji. W związku z tym postanowił odebrać Rosji organizację mistrzostw świata w piłce siatkowej mężczyzn, które mają się odbyć w sierpniu i wrześniu 2022 roku" - czytamy.

Jakie są możliwe rozwiązania w tej sytuacji?

Wojna w Ukrainie. FIVB szuka nowego gospodarza MŚ 2022

"FIVB będzie szukać alternatywnych gospodarzy, aby cała globalna rodzina siatkówki czuła się bezpiecznie i była dumna z udziału w radosnym i spokojnym święcie sportu" - dodano.

W mistrzostwach świata, które zaplanowane są od 26 sierpnia do 11 września, weźmie udział Polska, która wygrała dwie ostatnie edycje. "Biało-Czerwoni" trafili do grupy C razem z Bułgarią, Meksykiem i Stanami Zjednoczonymi.