Rosja będzie gospodarzem mistrzostw świata siatkarzy w 2022 roku. Taką decyzję podjęła Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) na kongresie w meksykańskim Cancun.

"Z dumą ogłaszam, że Rosja będzie gospodarze mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn. FIVB powierzyła nam przeprowadzenie tak ważnego turnieju. To dla nas wielki zaszczyt, ale też odpowiedzialność" - skomentował prezydent Rosyjskiej Federacji Piki Siatkowej Stanisław Szewczenko.



"Nasz kraj ma duże doświadczenie w organizowaniu wielkich wydarzeń sportowych. W Rosji odbyły się mistrzostwa świata siatkarzy w 1952 i 1962 roku, igrzyska olimpijskie w Moskwie w 1980, igrzyska olimpijskie w Soczi w 2014 i mistrzostwa świata w piłce nożnej w 2018. Ten turniej jest hołdem dla naszych kibiców, sportowców, przywódców kraju i wszystkich zainteresowanych osób. W Rosji jest wielu fanów siatkówki i koneserów sportu, którzy zasługują na to, aby zobaczyć gwiazdy siatkówki z całego świata" - dodał.



"Nie mamy wątpliwości, że Rosja zorganizuje światowej klasy imprezę podczas której FIVB przedstawi nowe technologie i postępy w uatrakcyjnieniu zawodów dla kibiców" - zaznaczył prezydent FIVB Ary Graca.



Miasta-gospodarze oraz termin mundialu zostaną określone podczas posiedzenia zarządu FIVB w połowie lutego 2019 roku.



Mistrzostwa świata, które w tym roku odbyły się we Włoszech i Bułgarii, zakończyły się wspaniałym triumfem polskich siatkarzy. "Biało-Czerwoni" po raz drugi z rzędu, a trzeci w historii, zdobyli złoty medal czempionatu globu.

