Każda porażka zawsze boli, ale okoliczności i sposób jej doznania różnicują odczucia. To, co wydarzyło się w czwartek w meczu Polaków z Kubą, było przekroczeniem rubikonu. A przynajmniej z punktu widzenia szefa numer jeden w kadrze, czyli selekcjonera Nikoli Grbicia, który kipiał ze złości.

Artur Szalpuk: Wiem, ale nie powiem

24:21 - taki wynik zbudowali "biało-czerwoni" w czwartej partii, goniąc rywali, którzy w setach prowadzi 2:1. I od tego momentu gra Orłów kompletnie się załamała. Trzy punkty przewagi nie wystarczyły, bo Kubańczycy ruszyli do odrabiania strat. Wyrównali, wyszli na prowadzenie, a następnie piątym punktem z rzędu zamknęli to spotkanie.

- Czy kiedykolwiek wcześniej byłem tak wściekły? Nie, to był pierwszy raz - ta wypowiedź Nikoli Grbicia posłużyła za całą ilustrację tego, co się wydarzyło. Siatkarze krótko po ostatniej piłce, zamiast w pierwszej kolejności udać się do kibiców, a następnie pojawić w mixed zonie przy dziennikarzach, zostali zabrani do szatni.

Czy tam przez kilkanaście minut Serb "suszył" im głowy? Sami niewiele chcieli na ten temat mówić, aby jeszcze bardziej nie narazić się szkoleniowcowi. W rozmowie z Interią Artur Szalpuk szybko ugryzł się w język.

- Wiem, ale nie powiem. To, co w szatni, zostaje w szatni. Mieliśmy rozmowę i wyciągamy lekcję. Mam nadzieję, że już w następnych meczach będziemy grali lepiej i wychodzili zwycięsko - odparł nasz 30-letni przyjmujący.

Szalpuk: Była duża szansa, aby odwrócić mecz i wziąć zwycięstwo

Czy dla naszych zawodników to także niewytłumaczalne, w jaki sposób wypuścili wynik w czwartej partii? - To jest sport. A w nim wiele rzeczy może się wydarzyć. Ja w tym sezonie przegrałem bardzo dużo takich końcówek, więc wszystko jest możliwe. Trzeba grać do końca, trzeba zamykać sety. Myślę też, że ogólnie nie zagraliśmy najlepszego meczu, a była duża szansa, aby go odwrócić i wziąć zwycięstwo. Tego najbardziej szkoda - mówił Szalpuk.

Dopytany przez innego przedstawiciela mediów, czy Kubańczycy czymś naszą kadrę zaskoczyli, zareagował następująco: - To, że będzie to fizyczny zespół, tego się spodziewałem. I uważam, że zagrali dobre spotkanie. Pomimo tego mamy umiejętności, żeby się temu przeciwstawić. I było trzeba to pokazać - jasno postawił sprawę.

Ze wskazaniem największego problemu w naszym zespole, Szalpuk nie miał większych wątpliwości, zwracając uwagę na dwie kwestie.

Wydaje mi się, że nie do końca funkcjonowała zagrywka. Mieliśmy z tym elementy problemy. To ta rzecz, która na szybko przychodzi mi do głowy. Chyba też blok, ale oni atakowali wysoko po rękach, szukali tego. Wybijali po bloku z premedytacją, więc po prostu wykorzystywali nasze ręce

Po dniu przerwy, Polacy jutro (godz. 17) zmierzą się z Bułgarią, a w niedzielę daniem głównym, czy jak kto woli - wieczornym deserem, będzie pojedynek biało-czerwonych z Francją (godz. 20:30).

Po fazie grupowej siedem najwyżej sklasyfikowanych zespołów awansuje do rozgrywki pucharowej. W turnieju finałowym w Ningbo w Chinach (30 lipca - 3 sierpnia) rywalizować będą także gospodarze. Imprezą docelową w tegorocznym kalendarzu będą mistrzostwa świata. Te odbędą się w dniach 12-28 września na Filipinach.

Artur Gac, Gdańsk

