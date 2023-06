Bartosz Kwolek wziął ślub. Nikola Grbić wiedział już wcześniej

Ślub Kwolka i Klich odbył się w sobotę 3 czerwca. Jak jeszcze w maju tłumaczył siatkarz w rozmowie z Interią, Nikola Grbić wiedział o planowanym wydarzeniu z wyprzedzeniem . - Już dwa lata temu, kiedy obejmował kadrę, mówiłem, że to się stanie. Jeszcze nie znaliśmy dokładnej daty, ale na początku tego sezonu już przedstawiłem mu konkretną. A on powiedział, że ok. Trener rozumie temat, bo nie mamy kiedy robić takich rzeczy - zaznaczył przyjmujący.

Siatkarz Aluron CMC Warty Zawiercie wyjaśnił przy okazji, że na swoje wesele zaprosił siatkarzy, z którymi "naprawdę żyje bardzo dobrze". - Nie chcę robić "masówy", bo to przede wszystkim moje święto. Ludzie przychodzą się pobawić, ale to ja mam czuć się tam najlepiej - tłumaczył.

Siatkarze reprezentacji Polski na ślubie Bartosza Kwolka

Kwolek razem z pozostałymi zawodnikami powołanymi przez Serba do szerokiej kadry reprezentacji Polski, prawdopodobnie wkrótce dołączy do zgrupowania "Biało-Czerwonych". Ci po turnieju w Japonii będą przygotowywali się do kolejnej odsłony Ligi Narodów - od 21 do 25 czerwca zostanie rozegrany turniej w Rotterdamie, gdzie aktualni wicemistrzowie świata zmierzą się z Niemcami, Holendrami, Amerykanami i Włochami.