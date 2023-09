Reprezentant Polski "wyróżniony". Siatkarz znalazł się w prestiżowym gronie

Polscy siatkarze mają na swoim koncie już jeden sukces w bieżącym sezonie reprezentacyjnym - "Biało-Czerwoni" wygrali Ligę Narodów, ogrywając w wielkim finale Amerykanów . Po zakończeniu turnieju podopieczni Nikoli Grbicia najpierw udali się na krótkie urlopy, a następnie rozpoczęli przygotowania do mistrzostw Europy , który poprzedził średnio udany dla naszych kadrowiczów Memoriał Huberta Jerzego Wagnera .

Aktualni wicemistrzowie świata wrócili do dobrej formy, co potwierdzają w Skopje. Polacy wygrali już trzy mecze mistrzostw Europy, ogrywając Czechów, Holendrów i Macedończyków. Pierwsze poważne wyzwanie będzie czekało na "Biało-Czerwonych" dopiero w fazie pucharowej, ale niezależnie od tego, z kim przyjdzie im grać, nasi reprezentanci będą kandydatami do wywalczenia medalu.