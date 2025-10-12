Maksymilian Granieczny to dopiero 20-letni siatkarz, który już ma za sobą naprawdę udane miesiące. W seniorskiej reprezentacji, w której zadebiutował zaledwie kilka miesięcy temu już sięgnął po złoty medal Ligi Narodów. Później, we wrześniu, wraz z całą kadrą wywalczył brąz mistrzostw świata na Filipinach.

Niedawno Granieczny wrócił na "stare śmieci", a więc do Jastrzębskiego Węgla. W akademii tego klubu się wychował. W ostatnim sezonie zespół ten zajął czwarte miejsce w PlusLidze, za PGE Projektem Warszawa, Aluronem CMC Wartą Zawiercie i mistrzem, Bogdanką LUK Lublin.

Dramatyczna kontuzja w meczu z mistrzem Polski. Klub wydał komunikat i pokazał zdjęcie

Wczoraj Jastrzębski Węgiel rozegrał mecz w ramach towarzyskiego turnieju z Bogdanką LUK Lublin. Spotkanie opiewało w wiele emocji, o czym świadczy fakt, że trwało ono całe pięć setów. Po dwóch pierwszych rundach prowadzili jastrzębianie. Ostatecznie lepsi okazali się mistrzowie Polski (22:25, 19:25, 25:22, 25:20, 15:13).

W spotkaniu tym wystąpił również Maksymilian Granieczny. Niestety, nabawił się on kontuzji. Bezpośrednio po spotkaniu, w rozmowie z Polsat Sport z pokorą przyznał, że taki jest sport. Mówił także, że liczy na to, że diagnoza nie będzie zbyt drastyczna.

Dziś Jastrzębski Węgiel, za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, nadał komunikat. Dotyczył on właśnie Maksymiliana Graniecznego. Pojawiła się wstępna diagnoza, która nie brzmi najlepiej. Libero reprezentacji Polski prawdopodobnie złamał kość śródręcza. Póki co nie wiadomo, ile potrwa przerwa.

Informujemy, że podczas wczorajszego meczu Maksymilian Granieczny doznał kontuzji. Wstępne badanie wykazało złamanie kości śródręcza. Po powrocie na Śląsk z turnieju w Lublinie nasz libero przejdzie dalsze badania, które dadzą odpowiedź, jak długa przerwa w grze czeka naszego zawodnika

Klub pokazał też aktualne zdjęcie swojego siatkarza.

PlusLiga w sezonie 2025/2026 rozpocznie swoje zmagania 20 października. Jastrzębski Węgiel zagra najpierw z Indykpolem AZS Olsztyn. Pojedynek rozpocznie się 22 października o 17:30.

