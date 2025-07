Jak nastroje już trochę godzin po meczu z Kubą?

Nikola Grbić: - Fantastyczne.

A szczerze?

- Jeśli przegrywasz, to nie możesz być szczęśliwy. Myślę, że wszyscy mieliśmy trudną noc, ale jedziemy dalej. To, co mówię cały czas, przegrywasz punkt, set i mecz, ale wtedy myślisz o tym, czego musisz się nauczyć. Na zasadzie, co sam robiłeś dobrze oraz co dobrego robił przeciwnik, a Kuba grała w tym spotkaniu bardzo dobrze. Wyciągamy wnioski i jedziemy dalej.

Co zadecydowało w końcówce tego czwartego seta?

- Czasami dwie minutki są kluczowe. Nie było koncentracji i kilku rzeczy, które były dziwne, ale myślę, że to są rzeczy, które mogą się wydarzyć jeden raz na, powiedzmy, pięć sezonów. Uważam, że musimy mieć takie podejście, aby każdy punkt liczyć jako jeden punkt. To nie ma być jak punkt z 30 kilogramami, tylko gra punkt za punkt. I to jest podejście, które musimy mieć.

To, że graliście z Bułgarią sparing w Gliwicach, ma jakieś znaczenie w kontekście najbliższego meczu?

- Nie ma absolutnie znaczenia. Oglądaliśmy rano nasze spotkanie z nimi, a ja pamiętam z nasz mecz sprzed trzech lat. Teraz oni grają lepiej, a my nie mamy kilku zawodników. Jednak jest, jak jest. My nie możemy być nerwowi, jeśli rywal gra z nami dobrze. Każdy chce grać z nami bardzo dobrze. W wykonaniu Kubańczyków to był w tym sezonie najlepszy mecz. A jak grał Iran do czasu meczu z nami? To nie jest to, że nagle odkryliśmy trudną sytuację. Musimy nauczyć się być skoncentrowanymi na każdym punkcie.

Podobna sytuacja była w poprzednich latach, że podstawowy skład dołącza na trzeci turnieju Ligi Narodów. O ile jest teraz trudniej, zważywszy na zmiany, które nastąpiły m.in. na pozycji rozgrywającego?

- Oczywiście nie jesteśmy z naszym najlepszym zespołem, bo zawodnicy, którymi graliśmy przez ostatnie trzy sezony, nie są tutaj. Nie ma Bartosza Kurka, Aleksandra Śliwki, Marcina Janusza, Pawła Zatorskiego, Mateusza Bieńka, Łukasza Kaczmarka, Grzegorza Łomacza... Jest za to dużo zawodników, którzy w różnych momentach poprzednich sezonów dali nam wiele dobrej gry i pomogli nam być na tym poziomie, na którym byliśmy. Teraz jest też trochę nowych zawodników, którzy potrzebują czasu. Niektórzy mają 30 lat, ale pierwszy raz grają w reprezentacji Polski przed kilkunastoma tysiącami kibiców. W dodatku to nie był towarzyski mecz, dlatego to nie jest dla nich to samo. Musimy mieć cierpliwość i grać najlepiej z tymi zawodnikami, których mamy w tym sezonie.

W poprzednich sezonach na rozegraniu miał pan główną jedynkę, czyli Marcina Janusza. Czy w obecnej sytuacji trener będzie szukał jedynki, czy jednak będzie trochę rotował Janem Firlejem i Marcinem Komendą?

- Ja myślę, że nie ma dużej różnicy. Oczywiście obaj mają różną charakterystykę i czasami jeden gra lepiej, a innym razem drugi, zaś my, jako zespół, musimy się adaptować. To jest sezon, w którym możemy zobaczyć, kto może być z nami, kto może pomóc oraz z kim zespół gra lepiej.

- Graliśmy mecz, który przegraliśmy. Po nim mieliśmy rozmowę przez 15 minut, otrzepaliśmy ręce i nie ma nic więcej. To, co miałem powiedzieć, powiedziałem w tamtym momencie. Są rzeczy, które mi się nie podobały, zwróciłem na nie uwagę i jedziemy dalej. Ja nie chcę, by to się za nami ciągnęło. Oczywiście, że byłem nerwowy, bo przegraliśmy mecz, w którym w tie-breaku mogliśmy powalczyć o zwycięstwo. Mam nadzieję, że to była ostatnia tego typu historia

Po meczu z Kubą przyznał pan, że po raz pierwszy był aż tak wściekły, ale o wydarzeniach w szatni i trener, i zawodnicy mówiliście ogólnikowo. Gdy emocje już opadły, doszedł pan do refleksji, że może w nerwach powiedział o kilka słów za dużo?

- Graliśmy mecz, który przegraliśmy. Po nim mieliśmy rozmowę przez 15 minut, otrzepaliśmy ręce i nie ma nic więcej. To, co miałem powiedzieć, powiedziałem w tamtym momencie. Są rzeczy, które mi się nie podobały, zwróciłem na nie uwagę i jedziemy dalej. Ja nie chcę, by to się za nami ciągnęło. Oczywiście, że byłem nerwowy, bo przegraliśmy mecz, w którym w tie-breaku mogliśmy powalczyć o zwycięstwo. Mam nadzieję, że to była ostatnia tego typu historia.

W takich chwilach też daje pan wygadać się zawodnikom, dopuszcza ich pan do głosu?

- W tym momencie nie ma dyskusji. Ja mówię.

Warto też zdać sobie sprawę, że w sporcie nie da się wygrać wszystkiego, sportowcy budują określone szczyty formy, są imprezy docelowe w danych sezonach. Żeby daleko nie szukać, nawiążmy do rodaka trenera, Novaka Djokovicia, który wybiera turnieje najważniejsze, takie jak Wielkie Szlemy. Jak sobie z tym radzić, gdy z jednej strony chce się wygrywać wszystko, ale z drugiej to nierealne?

- Oczywiście, to są rzeczy, które czasami mają miejsce. Nieraz nie gramy swojej najlepszej siatkówki. Czasami mamy wahania, a w obecnej sytuacji też musimy się dobrze zgrać. Jak już powtarzam, potrzebujemy równie dużo cierpliwości. To jest lekcja, którą musimy odrobić wszyscy, jak reagujemy na trudny moment, gdy zaistnieje taka sytuacja, jak wczoraj. Co najlepiej byłoby robić, jeśli w przyszłości się powtórzy. Problem też w tym, że nie wystarczy to w teorii wiedzieć, tylko trzeba umieć to stosować. Na razie jeszcze nie jesteśmy na poziomie, na którym chciałbym, abyśmy byli. Dlatego każdy mecz jest okazją by wszyscy poznali się lepiej, nauczyli się więcej i mam nadzieję, że za nimi ważna lekcja, co trzeba robić w trudnych momentach i jakie mieć podejście, by rezultat był inny.

Formę oczywiście budujecie do wrześniowych mistrzostw świata. Niemniej to, jak dziś grają zawodnicy, to na ten moment dokładnie to, co pan zakładał?

- Nie da się tego powiedzieć na zasadzie, że jesteśmy teraz, powiedzmy, na 82 procent naszej formy. Ponadto czasami, gdy jesteśmy w dobrej formie, wcale nie gramy najlepiej, bo to zależy nie tylko od nas, ale również warunków, jakie postawi przeciwnik. Niemniej jesteśmy jeszcze w procesie szukania optymalnej formy. Mamy nie tylko dużo nowych zawodników, ale również takich, którzy jeszcze szukają swojej najlepszej wersji. Jesteśmy w procesie, w którym takie porażki, jak ta z Kubą, każą nam się uczyć, by tego więcej nie powtórzyć.

Relacja zawodników na piątkowym treningu podobała się panu? Była pożądana?

- Tak, oczywiście. Reakcja była taka, jaka powinna była być na przegrany mecz. Mam nadzieję, że zostanie ona z nimi do soboty i będziemy mieli do meczu takie samo podejście, jak do zajęć, czyli każdy będzie chciał grać swoją najlepszą siatkówkę i pomóc w tym, byśmy wygrali mecz.

Jak sytuacja z Olkiem Śliwką wpłynęła na psychikę chłopaków? Da się to odczuć?

- To jest sytuacja trudna, bo Olek jest z nami cały czas, od trzech sezonów był z nami na każdym turnieju. Wszyscy wiedzą, jak ważny jest on dla zespołu, nie tylko na boisku, ale także poza nim. Jest to sytuacja trudna, ale gramy tymi zawodnikami, których mamy. A myślę, że wciąż posiadamy dużo jakości. Teraz każdy zawodnik musi starać się dać z siebie 110 procent, bo nie mamy Kurka i Olka, których nieobecność jest kluczowa. Ale to jest okazja dla kilku zawodników, żeby stali się liderami, weszli w ich buty i tę rolę.

Gdyby miało dojść do takiej potrzeby, próbowany już Wilfredo Leon zostałby przesunięty na pozycję atakującego?

- Po pierwsze mam nadzieję, że "Kuraś" wróci. A jeśli wróci na swój poziom, to nie mamy problemu. A gdyby nie, to mam nadzieję, że na swój poziom wróci Bartek Bołądź. I teraz potrzebujemy właśnie "Bołiego" na swoim poziomie, bo Kurka nie będzie do końca Ligi Narodów. A jeśli nie, to szukamy rozwiązań. Natomiast odnośnie Leona, to chcę, by jego rolą była ta przyjmującego. On może grać wszystko, ale ja chcę widzieć go na jego pozycji.

- Reakcja była taka, jaka powinna była być na przegrany mecz. Mam nadzieję, że zostanie ona z nimi do soboty i będziemy mieli do meczu takie samo podejście, jak do zajęć, czyli każdy będzie chciał grać swoją najlepszą siatkówkę i pomóc w tym, byśmy wygrali mecz

Trenerze, na koniec z innej beczki. Czy ma pan polskiego sportowca, na którego zwraca pan szczególną uwagę, bo na przykład pod pewnymi względami panu imponuje?

- Czasami oglądam, gdy jest jakiś wywiad lub podcast, materiały z kilkoma dobrymi trenerami. Nie tylko tymi z siatkówki, ale również piłki nożnej albo koszykówki. Jest również grupka kilku bardzo dobrych sportowców, patrząc na których możesz utwierdzić się w tym, co o nich myślałeś.

Rozmawiał i notował Artur Gac, Gdańsk

Polsat Sport Polsat Sport

Nikola Grbić Tomasz Waszczuk PAP

Jakub Kochanowski i Tomasz Fornal Adam Warżawa PAP

Liga Narodów siatkarzy. Polscy siatkarze mieli z Kubą spore problemy volleyballworld.com / PAP/Adam Warżawa PAP