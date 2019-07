Pierwsza decyzja Vitala Heynena przed turniejem kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio. Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy zrezygnował z Łukasza Kaczmarka.

Jak informuje "Przegląd Sportowy", Kaczmarka nie ma w kadrze na zaplanowane na sobotę i niedzielę towarzyskie spotkania z Holandią. To oznacza, że 25-letni atakujący nie ma co liczyć na udział w turnieju kwalifikacyjnym do IO w Gdańsku.

Kaczmarek to pierwszy z grupy 17 zawodników trenujących ostatnio w Zakopanem, z którego zrezygnował Heynen. Atakujący wziął udział w turnieju finałowym Ligi Narodów w Chicago, który Polacy zakończyli z brązowym medalem. Występował na zmianę z Maciejem Muzajem. Wygląda na to, że to właśnie Muzaj wygrał z Kaczmarkiem walkę o rolę konkurenta dla Dawida Konarskiego do gry na pozycji atakującego. Jej obsada jest niewiadomą, bo kontuzja wykluczyła z gry Bartosza Kurka, podstawowego atakującego kadry w poprzednim sezonie.



Kaczmarek wciąż ma być jednak gotowy do ewentualnego powrotu do kadry w razie kontuzji któregoś z zawodników.



"Biało-Czerwoni" rozpoczną walkę o igrzyska 9 sierpnia. Ich rywalami będą Francuzi, Słoweńcy i Tunezyjczycy. Wcześniej Heynen musi jednak skreślić jeszcze dwóch siatkarzy. Prawdopodobnie zrezygnuje z jednego z przyjmujących oraz środkowego.



O miejsce w ostatecznym składzie siatkarze będą walczyć w czasie meczów towarzyskich z Holandią w Opolu. W weekend w biało-czerwonej koszulce zadebiutuje Wilfredo Leon, któremu w środę skończyła się karencja od FIVB za zmianę reprezentacyjnych barw. Przed turniejem w Gdańsku Polacy wystąpią jeszcze w Memoriale Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie.



