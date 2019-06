​Vital Heynen, trener reprezentacji Polski mężczyzn wskazał skład kadry na turniej Ligi Narodów 2019 w Lipsku. Dla Orłów to ostatnia szansa, aby zakwalifikować się do finału imprezy.



W związku z tym, że terminarz kadry jest napięty, selekcjoner znowu zastosował rotacje. Np. w porównaniu do ostatniego turnieju LN w Mediolanie, za rozgrywającego Grzegorza Łomacza selekcjoner wezwał Marcina Janusza.



Po powrocie z Włoch wolne dostali też: Bartosz Kwolek, Artur Szalpuk i libero Jędrzej Gruszczyński.

W Lipsku, w dniach 28-30 czerwca Polacy zmierzą się z Japonią, Niemcami i Portugalią.



Przed ostatnim turniejem "Biało-Czerwoni" tracą do piątego miejsca, dającego awans do finału LN pięć punktów, ale mają tyle samo zwycięstw, co wyprzedzający ich Włosi, a to one są decydujące. Zatem Orły w Niemczech muszą wygrać o jeden mecz więcej niż Italia, którą czeka turniej w Brazylii, gdzie obok "Canarinhos" przeciwnikami będą: Kanada i Francja.

Finał LN zostanie rozegrany w dniach 10-14 lipca w Chicago.



Na ostatnim turnieju LN w Mediolanie podopieczni Heynena pokonali wszystkich rywali: Argentynę, Serbię i Włochów po 3:2.

Reprezentacja Polski mężczyzn na Ligę Narodów 2019 w Lipsku:

Maciej Muzaj - Onico Warszawa, atakujący

Marcin Komenda - GKS Katowice, rozgrywający

Łukasz Kaczmarek - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, atakujący

Damian Wojtaszek - Onio Warszawa, libero

Aleksander Śliwka - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, przyjmujący

Bartłomiej Bołądź - VfB Friedrichshafen (Niemcy), atakujący

Marcin Janusz - Trefl Gdańsk, rozgrywający

Mateusz Bieniek - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, środkowy

Tomasz Fornal - Cerrad Czarni Radom, przyjmujący

Bartosz Bednorz - Modena Volley (Włochy), przyjmujący

Piotr Łukasik - Onico Warszawa, przyjmujący

Bartosz Filipiak - Łuczniczka Bydgoszcz, atakujący

Karol Kłos - PGE Skra Bełchatów, środkowy

Norbert Huber - Cerrad Czarni Radom, środkowy

Sztab trenerski i medyczny

Vital Heynen - trener

Sebastian Pawlik - asystent trenera

Robert Kaźmierczak - statystyk

Sebastian Zabierek - lekarz prowadzący

Paweł Brandt - fizjoterapeuta

Elżbieta Poznar - kierownik drużyny

Terminarz turnieju LN w Lipsku:



28.06.2019, godz. 17:30 Polska - Japonia

28.06.2019, godz. 20:30 Niemcy - Portugalia

29.06.2019, godz. 17:30 Niemcy - Polska

29.06.2019, godz. 20:30 Portugalia - Japonia

30.06.2019, godz. 14:00 Niemcy - Japonia

30.06.2019, godz. 17:00 Polska - Portugalia

Tabela:

M Z P Sety Pkt

1. Brazylia 12 11 1 35-13 30



2. Iran 12 10 2 32-11 30

3. Francja 12 9 3 31-14 28

4. Rosja 12 9 3 28-15 26

5. Włochy 12 8 4 28-16 25

6. Polska 12 8 4 29-23 21

7. USA 12 7 5 25-20 22

8. Kanada 12 7 5 26-22 20

9. Argentyna 12 6 6 25-22 19

10. Japonia 12 5 7 20-26 14

11. Serbia 12 5 7 23-30 14

12. Bułgaria 12 4 8 18-31 10



13. Australia 12 2 10 17-30 10

14. Niemcy 12 2 10 17-34 8



15. Portugalia 12 2 10 10-31 7

16. Chiny 12 1 11 7-33 4

O kolejności w tabeli jako pierwsze kryterium decyduje liczba zwycięstw.

MiKi