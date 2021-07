Reprezentacja Polski. Dawid Konarski chce wrócić do kadry

Reprezentacja Mężczyzn

- Będę chciał grać jak najlepiej, żeby wrócić do reprezentacji. Jak już wspominałem, chciałbym skończyć tę przygodę reprezentacyjną na swoich warunkach, po którymś z turniejów, gdy sam powiem, że to jest ten ostatni i wtedy chcę się z tą kadrą pożegnać, a nie tak, jak to miało miejsce w tym sezonie - powiedział Dawid Konarski po transferze do Aluron CMC Warty Zawiercie.

