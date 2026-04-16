Reprezentacja Polski bez kapitana. Grbić odsłania kulisy ws. Bartosza Kurka

Damian Gołąb

Ponad 30 zawodników znalazło się na wstępnej liście powołań na najbliższy sezon reprezentacji Polski, którą przedstawił w czwartek Nikola Grbić. Największe niespodzianki to brak Bartosza Kurka, Norberta Hubera czy Bartosza Bednorza. - Zostawiłem drzwi otwarte. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Jeśli będzie dla nas korzystne, by Bartosz wrócił, porozmawiam z nim i zdecydujemy - tłumaczy sprawę Kurka Grbić. Trener ogłosił też, kto będzie nowym kapitanem kadry.

Nikola Grbić w białej koszulce z logotypami sponsorów rozmawia z siatkarzami reprezentacji Polski, w tle drużyna.
Nikola Grbić komentuje powołania na sezon reprezentacyjny

W ostatnich dniach kolejni siatkarze ogłaszali, że nie będzie ich w najbliższym sezonie w reprezentacji Polski. Najpierw swoje definitywne rozstanie z kadrą z powodów zdrowotnych ogłosił rozgrywający Marcin Janusz. Potem z reprezentacją pożegnał się libero Paweł Zatorski, jeden z najbardziej utytułowanych polskich siatkarzy w historii.

Na ostatecznej liście, jaką w czwartek przedstawił Nikola Grbić, zabrakło jednak również kolejnych głośnych nazwisk. W kadrze, zgodnie z własnymi zapowiedziami, nie będzie atakującego Łukasza Kaczmarka. Oprócz niego zabraknie także Bartosza Kurka, który od początku kadencji Grbicia był kapitanem reprezentacji.

Jak tłumaczy selekcjoner, to sam Kurek zasugerował, że w tym sezonie nie powinien występować w kadrze.

- Kurek stwierdził, że nie czuje się dobrze, i w tym stanie może lepiej, by nie był z nami. Gdyby nie takie przedstawienie sprawy, powołałbym go - tłumaczy Grbić.

Nowy kapitan kadry. Nikola Grbić wskazał Aleksandra Śliwkę

Brak Kurka w najbliższym sezonie reprezentacyjnym nie oznacza jednak, że jedna z największych gwiazd polskiej siatkówki definitywnie żegna się z reprezentacją Polski. Jak przyznał Grbić, jego relacja i komunikacja z doświadczonym zawodnikiem jest bardzo dobra i nie zamyka przed nim furtki do powrotu - nawet z myślą o igrzyskach w Los Angeles w 2028 r.

- To jest relacja, która dla mnie jest bardzo pozytywna. Rozmawiamy jak kapitan i trener. Powiedział, że jest po bardzo trudnym sezonie w reprezentacji, a teraz nie jest na poziomie, na którym chciałby być. Chcę mieć jednak najlepszy zespół w Los Angeles i jeśli Bartosz będzie zdrowy, na wyższym poziomie niż inni, byłbym głupi, gdybym z niego zrezygnował - zaznacza Serb.

Zostawiłem drzwi otwarte. Zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Jeśli będzie dla nas korzystne, by Bartosz wrócił, porozmawiam z nim i zdecydujemy
dodaje Grbić.

Jednocześnie selekcjoner ogłosił, że w tym sezonie reprezentacyjnym kapitanem kadry będzie Aleksander Śliwka. Przyjmujący ma być wśród części powołanych siatkarzy, która wkrótce spotka się na zgrupowaniu w Spale, gdzie drużyna tradycyjnie rozpocznie przygotowania do sezonu. Na obozie zabraknie kilku gwiazd, które ciągle rywalizują w PlusLidze, a do tego w połowie maja czeka je występ w turnieju finałowym Ligi Mistrzów.

Pierwszą dużą imprezą w tym sezonie dla reprezentacji Polski będzie Liga Narodów, którą "Biało-Czerwoni" zainaugurują 10 czerwca. W drugiej części sezonu wystąpią w mistrzostwach Europy, gdzie będą bronić złotego medalu.

Wcześniej jednak mecze towarzyskie. Kadra Grbicia 20 maja spotkaniem z Serbią rozpocznie turniej towarzyski w Sosnowcu. Potem zagra w Katowicach z Ukrainą i Bułgarią.

Bartosz Kurek w kadrze grał przez 18 lat

37-letni Kurek w reprezentacji zadebiutował jeszcze jako nastolatek, w 2007 r. Z kadrą zdobył 18 medali wielkich imprez, ze srebrem igrzysk olimpijskich, złotem mistrzostw świata i mistrzostw Europy na czele. Na początku kadencji Grbicia został kapitanem drużyny narodowej, zastępując w tej roli Michała Kubiaka.

W poprzednim sezonie Kurek nie był w stanie pomóc reprezentacji Polski w finałach Ligi Narodów z powodu kontuzji pleców. Pojechał z drużyną na mistrzostwa świata, ale nie mógł wystąpić w decydujących meczach przez kolejny uraz. Podstawowym atakującym kadry w jego miejsce był debiutant Kewin Sasak.

Nikola Grbić
Nikola Grbić
Mężczyzna w białej koszulce obejmuje sportowca w czerwonym stroju z napisem 'Główka', na tle pozostałych członków drużyny ubranych w sportowe stroje z napisem 'Polska'.
Aleksander Śliwka i Nikola Grbić, 22.07.2023 r.
Trener w białej koszulce rozmawia z siatkarzem reprezentacji Polski w czerwonym stroju, pokazując mu notatki na kartkach. W tle widownia hali sportowej, atmosfera skupienia i koncentracji podczas rozgrywki.
Nikola Grbić i Tomasz Fornal
