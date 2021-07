W czwartek siatkarze Canarinhos rozpoczęli w Sao Paulo przygotowania do startu w turnieju olimpijskim. Do drużyny dołączył już trener Renan Dal Zotto, który wrócił do zdrowia po przebytym koronawirusie. To była ciężka walka o powrót do zdrowia - szkoleniowiec spędził w szpitalu aż 36 dni.

Z powodu problemów zdrowotnych nie mógł poprowadzić reprezentacji podczas turnieju Ligi Narodów w Rimini. Drużynę w jego zastępstwie trenował Carlos Schwanke. Dobrze wykonał powierzone mu zadanie, bo Brazylia wygrała tę imprezę, po finałowym zwycięstwie 3:1 nad Polską.

Trener Dal Zotto był w stałym kontakcie z zawodnikami. Tuż po zakończeniu zmagań w Rimini ogłosił dwunastoosobową kadrę na igrzyska w Tokio. Na zgrupowaniu w Sao Paulo dołączył do drużyny i został powitany przez siatkarzy brawami.

"Wielkie brawa dla tego wojownika, który wygrał bitwę z COVID-19 i wrócił do prowadzenia Brazylii na igrzyskach olimpijskich!" - napisała federacja w mediach społecznościowych.

RM, Polsat Sport