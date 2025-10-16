Złoto podczas ostatnich siatkarskich mistrzostw świata wywalczyli Włosi, którzy tym samym obronili tytuł. Srebro przypadło Bułgarom, z kolei brązem musieli zadowolić się Polacy. "Biało-Czerwoni" już za dwa lata będą mieli okazję, by odebrać tytuł siatkarzom z Italii. To właśnie w 2027 roku odbędzie się kolejny czempionat, a gospodarzem zmagań będzie kraj nad Wisłą.

O tym, że to właśnie w Polsce zorganizowane zostaną kolejne mistrzostwa świata, jest jasne od 2023 roku. A konkretnie od Europejskiego Kongresu Sportu i Turystyki w Zakopanem, podczas którego ówczesny premier Mateusz Morawiecki w towarzystwie Bartosza Kurka ogłosił radosną wiadomość.

"Urodziłem się w takim kraju i żyję w takich czasach, w których siatkówka jest popularna. Mamy olbrzymie wsparcie od najważniejszych osób w naszym państwie. Te mistrzostwa świata będą czymś pięknym dla naszych kibiców. Dziękujemy za to wsparcie. Postaramy się, by mistrzowski puchar znowu wrócił do Polski" - mówił wówczas kapitan reprezentacji Polski.

MŚ siatkarzy odbędą się w Polsce. Poznaliśmy pierwsze miasto-gospodarza

Do tej pory wiadomo było jedynie, że mistrzostwa odbędą się w dniach 10-26 września 2027 roku. W czwartek 16 października PZPS ujawnił z kolei kolejną istotną informację dotyczącą imprezy. Ogłoszono bowiem, że jednym z miast-gospodarzy zmagań będzie Gdańsk, który ma duże doświadczenie w organizacji prestiżowych imprez siatkarskich. To tam odbył się m.in. trzeci turniej interkontynentalny tegorocznej Ligi Narodów.

Gdańsk będzie jednym z miast gospodarzy FIVB Mistrzostw Świata 2027 w piłce siatkowej mężczyzn! Tę świetną informację podano dziś podczas oficjalnej konferencji prasowej, zorganizowanej na Pomorzu

Podczas tej samej konferencji prasowej po raz pierwszy zaprezentowano także oficjalny logotyp mistrzostw.

Rozwiń

Jeszcze we wrześniu nieco szczegółów na temat organizacji mistrzostw świata przekazał Sebastian Świderski. Prezes PZPS w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet ujawnił, że pierwsza faza turnieju będzie rozgrywana w czterech miastach.

"Na początku będziemy mieć dwa miasta wiodące i dwa wspomagające. Fazę grupową rozegramy zatem w czterech miejscach, a później na mecze 1/8 finału i ćwierćfinału zespoły przeniosą się do dwóch miast wiodących. Półfinały i mecze o medale zostaną rozegrane w jeszcze innej lokalizacji" - tłumaczył sternik federacji.

Marcin Lepa przed MŚ: Czekamy na deser w postaci złota polskich siatkarzy Polsat Sport Polsat Sport

Polscy siatkarze SHERWIN VARDELEON AFP

Siatkarze reprezentacji Polski volleyball world materiały prasowe

Siatkarze reprezentacji Polski volleyball world materiały prasowe