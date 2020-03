Polski Związek Piłki Siatkowej, w odpowiedzi na medialne spekulacje, wydał komunikat odnośnie przyszłości trenera męskiej reprezentacji, Vitala Heynena. Władze uspokajają, że kontrakt będzie kontynuowany, ale Belg oświadczył, że warunki nowej umowy chce ustalać z PZPS osobiście.

Oto pełna treść oświadczenia, jakie zostało zamieszczone na oficjalnej stronie PZPS:

"W nawiązaniu do dzisiejszej (poniedziałkowej - przyp.) publikacji pt. 'Heynen bez umowy na Igrzyska w Tokio' zamieszczonej w 'Przeglądzie Sportowym' Polski Związek Piłki Siatkowej pragnie w sposób jasny i przejrzysty uporządkować fakty związane z kontynuacją pracy Vitala Heynena - trenera reprezentacji Polski mężczyzn.

1. Jeszcze w grudniu 2019 roku Jacek Kasprzyk - prezes PZPS oraz Vital Heynen - trener reprezentacji Polski mężczyzn zgodnie ustalili, że w kwestii współpracy po Igrzyskach Olimpijskich Tokio 2020 będą rozmawiać w maju 2020 roku.

2. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa sprawiła, że nie czekając do maja tego roku - prezes Jacek Kasprzyk w trakcie niedawnych telekonferencji z trenerem Vitalem Heynenem - upoważnił selekcjonera do przygotowania i realizacji planów szkoleniowych i startowych obejmujących również turniej olimpijski w Tokio, bez względu na termin jego rozegrania. To w rozumieniu obydwu stron oznacza, że kontrakt będzie kontynuowany. Zarówno PZPS, jak i szkoleniowiec uznali, że do ustalenia szczegółów kontynuacji kontraktu dojdzie po uspokojeniu sytuacji związanej z pandemią COVID 19.

3. Selekcjoner z powierzonych obowiązków wywiązuje się niezwykle sumiennie, zgodnie z obowiązującym nadal obecnym kontraktem.

4. Trener Vital Heynen oświadczył nam dzisiaj, że warunki kontynuacji (nowego) kontraktu będzie ustalał z PZPS osobiście".

