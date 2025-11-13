Polski Związek Piłki Siatkowej w wydanym komunikacie poinformował, że w ostatnich dniach do Algierii udał się prezes PZPS, czyli Sebastian Świderski, któremu towarzyszyli Jacek Sęk (wiceprezes i sekretarz generalny PZPS) oraz Mariusz Szyszko (rzecznik prasowy PZPS). Ta wizyta była inicjatywą Algierskiej Federacji Siatkówki, której zależy na rozwoju dyscypliny. A efektem rozmów było podpisanie umowy dwustronnej o współpracy pomiędzy federacjami.

"Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że udało nam się podpisać porozumienie z najważniejszym związkiem światowej siatkówki. Doświadczenie polskiej federacji jest dla nas bardzo cenne i liczymy, że skorzystamy z niego m.in.: przy budowie struktur szkolenia" - powiedział Mohand Tamadartaza, prezes Algierskiej Federacji Siatkówki.

Polacy będą trenowali Algierczyków. Świderski nie kryje zadowolenia

Jak podkreślił Tamadartaza, jego federacja chce, by polscy trenerzy przyjeżdżali do Algierii i pomagali kształcić tamtejszych szkoleniowców. I ma do zaoferowania coś w zamian.

W zamian mamy do zaoferowania bardzo dobrą infrastrukturę zarówno dla siatkówki plażowej jak i halowej. Mamy nadzieję, że polskie zespoły będą chciały z niej skorzystać, a my będziemy mieli możliwość odwiedzenia ośrodków znajdujących się w Polsce

Sebastian Świderski z kolei nie krył zadowolenia z faktu, że kolejny kraj chce uczyć się od Polaków siatkówki. I brać z nich przykład.

"Czujemy się zobowiązani do dzielenia się naszym doświadczeniem i naszą wiedzą w rozlicznych płaszczyznach związanych z siatkówką halową, a przede wszystkim siatkówką plażową - szkolenia młodzieży, pracy sztabów szkoleniowych, korzystania ze statystyk czy przygotowania motorycznego" - zaznaczył.

Prezes PZPS podkreślił też, że polska federacja chce pomóc Algierczykom tak, by ich związek stał się silnym, a być może i najsilniejszym związkiem siatkarskim w Afryce. Współpraca będzie też niosła wymierne korzyści dla Polaków, którzy nie dość, że będą mogli poznać obcą kulturę, to jeszcze zyskają nowe miejsca na obozy szkoleniowe, głównie dla siatkarzy plażowych, którzy będą mieli gdzie trenować zimą.

