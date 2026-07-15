PZPS ogłasza ws. polskich siatkarzy. To będzie ostatni sprawdzian

Siatkarskie mistrzostwa Europy mężczyzn rozpoczną się 9 września, najlepsze ekipy Starego Kontynentu będą rywalizowały w Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech. Polacy będą jednymi z kandydatów do medalu, a marsz po obronę mistrzowskiego tytułu rozpoczną 10 września meczem z Portugalią. Wiadomo już, że ostatni testowy sparing rozegrają pięć dni wcześniej.

Polski Związek Piłki Siatkowej w środę 15 lipca ogłosił, że "Biało-Czerwoni" właśnie 5 września zmierzą się z Finami. Mecz towarzyski zostanie rozegrany w Gdańsku.

"Rywalami podopiecznych Nikoli Grbicia w meczu towarzyskim będzie reprezentacja Finlandii, która w ostatnich dniach święciła triumfy w Lidze Europejskiej. Fenomenalnie zagrał Luka Marttila - MVP rozgrywek. Ten zawodnik z pewnością niejednokrotnie zachwyci swoją grą kibiców, zgromadzonych w gdańsko-sopockim obiekcie" - przekazano w komunikacie.

Sebastian Świderski cieszy się, że to w Gdańsku Polacy rozegrają sparing

Zacytowano również Sebastiana Świderskiego, który zwrócił uwagę na to, gdzie zostanie rozegrany mecz. To właśnie Gdańsk za rok będzie bowiem jednym z miast-gospodarzy siatkarskich mistrzostw świata.

Gdańsk to sprawdzony partner Polskiej Siatkówki, a także jeden z organizatorów przyszłorocznych FIVB Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn - World Cup 2027. Cieszę się więc, że reprezentacja Polski odwiedzi to piękne miasto i sprawdzi swoje siły w ostatnim teście przed czekającymi nas we wrześniu mistrzostwami Europy

Spotkanie z Finami zwieńczy przygotowania Polaków do mistrzostw Europy. Wcześniej "Biało-Czerwonych" czekają poważne sprawdziany w meczach o stawkę - od 15 lipca podopieczni Grbicia rywalizują w Chicago, gdzie rozgrywają ostatnie spotkania fazy zasadniczej Ligi Narodów. Jeśli uda im się wywalczyć awans do finałów, o medale zagrają w dniach od 29 lipca do 2 sierpnia w Chinach.

Później aktualnych wicemistrzów olimpijskich czekają już tylko mecze towarzyskie, w tym Memoriał Huberta Jerzego Wagnera (28-30 sierpnia w Krakowie).





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