Wielkimi krokami zbliża się sezon reprezentacyjny w męskiej siatkówce, który zwieńczą mistrzostwa Europy - gospodarzami imprezy, która odbędzie się w dniach 9-26 września, będą aż cztery kraje: Bułgaria, Finlandia, Rumunia i Włochy.

Wcześniej kadry narodowe formę będą szlifowały podczas Ligi Narodów, ta zainaugurowana zostanie 11 czerwca. Polska ugości jeden z turniejów fazy zasadniczej, "Biało-Czerwoni" razem z Belgami, Chińczykami, Turkami, Argentyńczykami i Niemcami będą rywalizowali o cenne punkty w Gliwicach (24-28 czerwca).

Polscy kibice wcześniej też dostaną szansę, by na żywo obejrzeć swoich ulubieńców. We wtorek 14 kwietnia Polski Związek Piłki Siatkowej poinformował, że w drugiej połowie maja w Sosnowcu i Katowicach odbędzie się międzynarodowy turniej towarzyski. Poza podopiecznymi Nikoli Grbicia na parkiecie zaprezentują się wicemistrzowie świata Bułgarzy, Serbowie oraz Ukraińcy.

PZPS opublikował już wstępny terminarz turnieju, godziny rozgrywania meczów zostaną podane w późniejszym terminie:

20.05 - Sosnowiec, Polska - Serbia, Bułgaria - Ukraina

22.05 - Katowice, Polska - Ukraina, Bułgaria - Serbia

23.05 - Katowice, Polska - Bułgaria, Ukraina - Serbia

Ponadto 22 maja zapraszamy kibiców na al. Korfantego na kolejną edycję Alei Gwiazd wraz z uroczystością odsłonięcia tablic - udział w tym wydarzeniu będzie otwarty dla wszystkich fanów siatkówki

Nikola Grbić będzie mógł sprawdzić swoich siatkarzy

Ogłoszony dzisiaj turniej będzie nie lada gratką dla kibiców, ale z niecierpliwością na mecze będą oczekiwali także sami zawodnicy i trener Grbić. Spotkania towarzyskie będą bowiem dla siatkarzy okazją do pokazania się z dobrej strony przed Ligą Narodów, selekcjonerowi "Biało-Czerwonych" zapewne z kolei dostarczą odpowiedzi na pytania, na których graczy chce stawiać w dalszej części sezonu.

Już teraz wiadomo, że podczas majowego turnieju nie zobaczymy trzech wicemistrzów olimpijskich z Paryża - Marcin Janusz i Paweł Zatorski ogłosili bowiem zakończenie kariery reprezentacyjnej, Łukasz Kaczmarek z kolei przyznał, że nie otrzyma powołania od Nikoli Grbicia. Pełną listę powołań na sezon kadrowy poznamy w czwartek 16 kwietnia, ale podczas turnieju Aleja Gwiazd Serb zapewne nie będzie korzystał z wszystkich zawodników, da bowiem odpocząć tym, którzy później kończą sezon ligowy lub rywalizują jeszcze w Final Four Ligi Mistrzów (16-17 maja).

Polscy siatkarze

Siatkarze reprezentacji Polski

Nikola Grbić i siatkarze reprezentacji Polski

Mateusz Malinowski - najlepsze akcje MVP meczu PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport