PZPS ogłasza, kolejna zagadka rozwiązana. Polscy kibice już zacierają ręce
Reprezentacja Polski na ostatnich mistrzostwach świata wywalczyła brąz, a przed kolejną szansą na wywalczenie medalu czempionatu stanie już za dwa lata. "Biało-Czerwoni" będą zresztą grali przed własną publicznością, ponieważ to właśnie nasz kraj będzie gospodarzem zmagań. Teraz Polski Związek Piłki Siatkowej przekazał kolejne ważne informacje na temat prestiżowej imprezy.
Po złoto podczas ostatnich, rozgrywanych na Filipinach, mistrzostw świata sięgnęli obrońcy tytułu, Włosi. Srebro przypadło Bułgarom, z kolei na najniższym stopniu podium uplasowali się Polacy, którzy z tego podium nie schodzą już od 2014 roku. Szansa na podtrzymanie tej korzystnej passy nadejdzie w 2027 roku, kiedy to zostaną rozegrane kolejne siatkarskie mistrzostwa świata. Tym razem w Polsce.
Wiadomo już, że czempionat odbędzie się w dniach 10-26 września 2027 roku, a pierwsza faza turnieju będzie rozgrywana w czterech miastach, co już we wrześniu w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet zdradził Sebastian Świderski.
"Na początku będziemy mieć dwa miasta wiodące i dwa wspomagające. Fazę grupową rozegramy zatem w czterech miejscach, a później na mecze 1/8 finału i ćwierćfinału zespoły przeniosą się do dwóch miast wiodących. Półfinały i mecze o medale zostaną rozegrane w jeszcze innej lokalizacji" - tłumaczył prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
PZPS ogłasza. To tam zostaną rozegrane mecze mistrzostw świata
PZPS pierwsze karty ws. miast-gospodarzy odkrył 16 października - wtedy to ogłoszono, że część meczów zostanie rozegrana w Gdańsku, gdzie w tym roku odbyły się m.in. mecze fazy zasadniczej Ligi Narodów.
Na rozwiązanie kolejnej zagadki dotyczącej mistrzostw musieliśmy poczekać do 4 listopada. Wówczas PZPS poinformował, że jednym z miast-gospodarzy mistrzostw będzie Olsztyn.