PZPS ogłasza, kolejna zagadka rozwiązana. Polscy kibice już zacierają ręce

Po złoto podczas ostatnich, rozgrywanych na Filipinach, mistrzostw świata sięgnęli obrońcy tytułu, Włosi. Srebro przypadło Bułgarom, z kolei na najniższym stopniu podium uplasowali się Polacy, którzy z tego podium nie schodzą już od 2014 roku. Szansa na podtrzymanie tej korzystnej passy nadejdzie w 2027 roku, kiedy to zostaną rozegrane kolejne siatkarskie mistrzostwa świata. Tym razem w Polsce.

Wiadomo już, że czempionat odbędzie się w dniach 10-26 września 2027 roku, a pierwsza faza turnieju będzie rozgrywana w czterech miastach, co już we wrześniu w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet zdradził Sebastian Świderski.

"Na początku będziemy mieć dwa miasta wiodące i dwa wspomagające. Fazę grupową rozegramy zatem w czterech miejscach, a później na mecze 1/8 finału i ćwierćfinału zespoły przeniosą się do dwóch miast wiodących. Półfinały i mecze o medale zostaną rozegrane w jeszcze innej lokalizacji" - tłumaczył prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

PZPS ogłasza. To tam zostaną rozegrane mecze mistrzostw świata

PZPS pierwsze karty ws. miast-gospodarzy odkrył 16 października - wtedy to ogłoszono, że część meczów zostanie rozegrana w Gdańsku, gdzie w tym roku odbyły się m.in. mecze fazy zasadniczej Ligi Narodów.

Na rozwiązanie kolejnej zagadki dotyczącej mistrzostw musieliśmy poczekać do 4 listopada. Wówczas PZPS poinformował, że jednym z miast-gospodarzy mistrzostw będzie Olsztyn.

Siatkarze reprezentacji Polski świętujący zdobycie brązu na mistrzostwach świata TED ALJIBE AFP

Kamil Semeniuk (w środku) w reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Marcin Komenda (pierwszy z lewej) w reprezentacji Polski Marcin Golba AFP