Zaledwie trzy dni po walce o brąz mistrzostw Europy polscy siatkarze zaczynają zmagania w Pucharze Świata w Japonii. W pierwszym spotkaniu ich rywalem jest Tunezja. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg spotkania z Interią!

Emocje po mistrzostwach Europy jeszcze nie opadły, a "Biało-Czerwoni" walczą już w kolejnych rozgrywkach. Siatkarze mają za sobą wyczerpując turniej, zakończony wygraną 3:0 z Francją w meczu o trzecie miejsce. Brązowy medal jest wspaniałym sukcesem, choć drużyna Vitala Heynena nie ukrywała, że celem było najwyższe miejsce na podium.

Heynen w Japonii ma o dyspozycji 24 zawodników. Według regulaminu selekcjoner musi podać meczową "14" na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania. W starciu z Tunezją zobaczymy zawodników, którzy nie brali udział w mistrzostwach Europy. Do gry po kilku miesiącach przerwy spowodowanej kontuzją wraca bohater ubiegłorocznego mundialu Bartosz Kurek.

W meczu poprzedzającym pojedynek Orłów doszło do niespodzianki. Amerykanie przegrali z Argentyną 2:3.

W środę "Biało-Czerwoni" zmierzą się z gospodarzem, Japonią. W czwartek czeka ich starcie ze Stanami Zjednoczonymi, w piątek z Argentyną, a w sobotę z Włochami.

W PŚ bierze udział 12 zespołów: Japonia, Polska, Argentyna, Brazylia, Stany Zjednoczone, Kanada, Włochy, Rosja, Iran, Australia, Egipt i Tunezja. Rywalizacja toczy się systemem "każdy z każdym".



Po raz pierwszy od 30 lat PŚ nie daje ona możliwości wywalczenia kwalifikacji olimpijskiej. Biało-czerwoni są już jednak pewni występu w Tokio - wygrali w sierpniu interkontynentalny turniej kwalifikacyjny.

Polska - Tunezja 1:0 (25:16, 15:18, 0:0) - trwa II set

Polska: Łukasz Kaczmarek, Grzegorz Łomacz, Bartosz Kwolek, Bartłomiej Lemański, Rafał Szymura, Norbert Huber, Jakub Popiwczak (libero) oraz Marcin Janusz, Piotr Łukasik

Tunezja: Khaled Ben Slimene, Mohamed Ali Miladi, Hamza Nagga, Ismail Moalla, Selim Mbareki, Mohamed Ayech, Saddem Hmissi (libero)

Mecz poprowadzi Denny Francisco Lassi z Dominikany i Władimir Olejnik z Rosji.

Rolę kapitana w naszym zespole pełni Bartosz Kurek.

I set

W pierwszych fragmentach Tunezyjczycy dotrzymywali naszym zawodnikom kroku na siatce. Przewagę "Biało-Czerwoni" wypracowali dzięki zagrywce Bartosza Kwolka i Łukasza Kaczmarka. Rywale nie robili Polakom krzywdy zagrywką i Grzegorz Łomacz mógł uruchamiać środkowych. Po efektownej krótkiej w wykonaniu Bartłomieja Lemańskiego mistrzowie świata prowadzili 8:5. Następnie dobrze wyglądała współpraca blok-obrona. Kontry Orłów kończyli najczęściej Kwolek i Kaczmarek. Polacy "odskoczyli" na 12:6 i wtedy po raz pierwszy o przerwę poprosił trener Tunezji. Seria "Biało-Czerwonych" zakończyła się po nieudanym ataku Kwolka, który nie trafił w boisko (14:7).

Podopieczni Heynena spokojnie trzymali rywali na bezpieczny dystans. Podziw wzbudzały zwłaszcza ataki Lemańskiego ze środka z pułapu nieosiągalnego dla przeciwników. Tunezyjczycy tylko krótkimi chwilami nawiązywali w miarę wyrównana walkę. Większej krzywdy nie byli w stanie nam zrobić. Pierwszego seta Polacy wygrali wysoko 25:16, a ostatni punkt był dziełem Piotra Łukasika. Przewaga Orłów w tej partii w ataku była wręcz miażdżąca - 17 do 10.

II set

Drugą odsłonę Polacy zaczęli źle. Tunezja prowadziła już 4:0. Wpływ na to miała przede wszystkim zagrywka Selima Mbarekiego. Przez kłopoty w przyjęciu nie mogliśmy wyprowadzić ataku. "Biało-Czerwoni" oddawali piłkę za darmo, a z takich prezentów rywale skrzętnie korzystali. Mbareki w końcu się pomylił i mistrzowie świata ruszyli w pogoń. Odrobili niemal całe straty (6:7), ale udany początek w wykonaniu Tunezyjczyków dodał im wiary we własne możliwości. Na wyróżnienie zasłużył Hamza Nagga, który był skuteczny w ataku. To on wyprowadził swój zespół na cztery punkty przewagi (11:7).

Wyraźny problem "Biało-Czerwoni" mieli w ataku, a bez tego trudno myśleć o zwycięstwie nawet z takim rywalem jak Tunezja. Na drugiej przerwie technicznej przeciwnicy prowadzili 16:13.