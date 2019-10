Wilfredo Leon dwoił się i troił, ale nie dał rady przesądzić o wyniku konfrontacji z reprezentacją USA. "Biało-Czerwoni" przegrali z obrońcami tytułu w Pucharze Świata 1:3. - Miałem słabsze momenty - stwierdził 26-letni przyjmujący, który zapisał na swoim koncie 21 punktów, najwięcej w naszym zespole.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak na siatkarskich ME indywidualnie wypadli Polacy? Leon najlepszy. Wideo INTERIA.TV

W pierwszych dwóch spotkaniach PŚ z Tunezją (3:0) i Japonią (3:1) Polacy grali rezerwowym składem. Zawodnicy, którzy brali udział w mistrzostwach Europy, dostali czas na regenerację sił. W pojedynku z USA selekcjoner Orłów postawił na siatkarzy, którzy niedawno zdobyli brąz czempionatu Starego Kontynentu. "Wracamy do grania po ostatnim turnieju" - stwierdził Leon przed kamerą Polsatu Sport, który w tej edycji PŚ po raz pierwszy pojawił się na boisku.



Znakomity przyjmujący długo toczył nierówną walkę z rywalami. Głównie na jego barkach spoczywał ciężar zdobywania punktów. W pojedynkę Leon niewiele mógł zdziałać i dlatego pierwsze dwa sety wyraźnie wygrali Amerykanie. W trzeciej i czwartej partii Leon otrzymał większe wsparcie ze strony kolegów. "Mieliśmy swoje szanse, ale nie udało się ich wykorzystać" - dodał Kubańczyk z polskim paszportem.



Leon błyszczał przede wszystkim w ataku - skończył 18 na 28 prób. Nieco gorzej wiodło mu się w przyjęciu i zagrywce. "Pracuję nad tymi elementami na treningach. Dziś miałem słabsze momenty, ale generalnie wygląda to lepiej niż wcześniej - zaznaczył.



Amerykanie zaimponowali świetną postawą w defensywie. Podbijali nawet "bomby" Leona. "Bardzo dobrze spisywali się w systemie blok-obrona. Brawa dla nich - podkreślił Leon.



Na to samo zwrócił uwagę rozgrywający Orłów Fabian Drzyzga, który wskazał jeszcze jeden kluczowy element. "Nie mogliśmy ich "ukłuć" zagrywką. To był nasz największy problem i mankament w tym spotkaniu. Pierwsze dwa sety może nie były dramatyczne, ale bez walki. Fajnie, że wróciliśmy do tego spotkania" - skomentował.



"W dwóch pierwszych setach Wilfredo Leon "trzymał" atak praktycznie sam. Potem dołączyli się inni i od razu wynik był lepszy" - stwierdził Drzyzga.



Polacy doznali pierwszej porażki w tej edycji PŚ, ale w dalszym ciągu mają szansę na końcowy triumf. Przed nimi jeszcze dużo grania. W sobotę po drugiej stronie siatki staną Argentyńczycy. Początek spotkania o godz. 5.30.

PŚ siatkarzy 2019 - tabela Lp. zespół mecze zw. por. punkty sety 1. Brazylia 3 3 0 9 9:1 2. USA 3 2 1 7 8:5 3. Polska 3 2 1 6 7:4 (1.750) 4. Egipt 3 2 1 6 7:5 (1.400) 5. Argentyna 3 2 1 6 8:6 (1.333) 6. Rosja 3 2 1 6 8:6 7. Japonia 2 1 1 3 4:3 8. Iran 3 1 2 3 5:7 9. Australia 3 1 2 2 4:8 10. Włochy 3 1 2 2 4:8 11. Kanada 3 0 3 1 3:9 12. Tunezja 2 0 2 0 1:6