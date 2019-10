- Zazwyczaj mówię zawodnikom w dwóch zdaniach, co sądzę o meczu. Dziś nic im nie powiedziałem. Biłem tylko brawo, ponieważ moi podopieczni wykonali swoją pracę bardzo, bardzo dobrze - skomentował selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Vital Heynen gładkie zwycięstwo z Australią 3:0 w Pucharze Świata.

"Jestem bardzo zadowolony. Rozegraliśmy świetne spotkania i mam nadzieję, że uda nam się to kontynuować w trzech ostatnich pojedynkach" - dodał Heynen, który podobnie jak w starciu z Egiptem dzień wcześniej, dał szansę gry zawodnikom rezerwowym. Polacy wywiązali się wyśmienicie z roli faworyta. Dominowali na boisku, a w trzecim secie wręcz znokautowali Australijczyków, wygrywając 25:9. Mecz trwał niewiele ponad godzinę.



Najwięcej punktów dla naszego zespołu zdobył Bartosz Kurek - 13.



"Byliśmy skupieni od początku do końca i to jest najważniejsze. Trener dobrze rotował składem. Dokonał wielu zmian, a my wciąż utrzymywaliśmy wysoki poziom" - stwierdził kapitan Orłów Michał Kubiak.

PŚ siatkarzy 2019 - tabela Lp. zespół mecze zw. por. punkty sety 1. Brazylia 8 8 0 24 24:2 2. Polska 8 7 1 21 22:6 3. USA 7 5 2 16 17:9 4. Japonia 7 5 2 15 16:8 5. Rosja 8 4 4 12 16:17 6. Włochy 8 4 4 11 14:14 7. Iran 8 4 4 11 16:16 8. Argentyna 8 3 5 10 15:18 9. Kanada 7 3 4 8 12:17 10. Egipt 7 2 5 7 10:17 11. Australia 8 1 7 2 6:23 12. Tunezja 8 0 8 1 3:24

Kiepski nastrój zapanował wśród Australijczyków. Trudno się dziwić skoro dostali srogą lekcję siatkówki od mistrzów świata.



"Naprawdę niewiele można powiedzieć o tym meczu. Polacy zagrali świetnie, byli dobrze przygotowani, agresywni i nie pozwolili sobie na moment słabości. Możemy się wiele nauczyć z tego spotkania. Niestety, nie było to dobre widowisko dla widzów. Oczywiście jesteśmy w trudnej sytuacji. Zwłaszcza mentalnie. Mam nadzieję, że zawodnicy spojrzą w lustro i zrozumieją pewne rzeczy, żebyśmy wyszli na starcie z USA z inną energią. Amerykanie liczą się w walce o medale, więc będą tak samo skoncentrowani jak dzisiaj Polska, co będzie dla nas wielkim wyzwaniem" - skomentował trener Australii Mark Lebedew.



"Jesteśmy bardzo rozczarowani wynikiem. Chcieliśmy rzucić wyzwanie rywalom, dotrzymać im kroku. Nie udało nam się to przez większość pojedynku" - podsumował Samuel Walker, który zapisał na swoim koncie osiem "oczek".



W sobotę dzień przerwy w Pucharze Świata. W niedzielę Polaków czeka arcyważny pojedynek z niepokonaną dotąd Brazylią. Ten mecz prawdopodobnie zadecyduje o końcowym triumfie w PŚ. Początek spotkania o godz. 8.00.

RK