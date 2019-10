Polscy siatkarze grają w japońskiej Fukuoce z USA w swoim trzecim meczu Pucharu Świata. Śledź z Interią przebieg spotkania.

"Biało-Czerwoni" mają na koncie dwa zwycięstwa - z Tunezją 3:0 i Japonią 3:1. W tych spotkaniach Polacy grali głównie rezerwowym składem. Na podkreślenie zasługuje powrót do gry Bartosza Kurka po przerwie spowodowanej kontuzją. Bohater ubiegłorocznego mundialu wystąpił w pełnym wymiarze w pojedynku z gospodarzami PŚ.



Dzień wolny w rywalizacji Vital Heynen wykorzystał na roszady w składzie. Do gry wkraczają zawodnicy, którzy niedawno zdobyli brązowy medal mistrzostw Europy i to oni stanowią trzon kadry. Skład uzupełniają Kurek, Norbert Huber, Łukasz Kaczmarek i Bartosz Kwolek. Reszta wróciła do kraju, żeby przygotowywać się do sezonu ligowego.



Amerykanie w swoim pierwszym spotkaniu niespodziewanie przegrali z Argentyną 2:3. Dzień później zrehabilitowali się i pokonali Włochów 3:1.

W tym sezonie Polacy zmierzyli się z Amerykanami w fazie interkontynentalnej Ligi Narodów - w Katowicach górą byli gospodarze 3:2. Takim samym wynikiem zakończył się pełen dramaturgii półfinał ubiegłorocznych mistrzostw świata między tymi drużynami.

Polska - USA 16:19 - trwa I set

Polska: Maciej Muzaj, Wilfredo Leon, Fabian Drzyzga, Aleksander Śliwka, Mateusz Bieniek, Karol Kłos, Damian Wojtaszek (libero) oraz Paweł Zatorski



USA: Matthew Anderson, Aaron Russell, Micah Christenson, Maxwell Holt, Garrett Muagututia, David Smith, Erik Shoji (libero)

I set

Już pierwsze wymiany pokazały, że będzie to bardzo wyrównane spotkanie. Rzadko udawało się zawodnikom obu drużyn zdobyć punkt w pierwszej akcji. Niewielką przewagę na pierwszej przerwie technicznej Polacy uzyskali dzięki świetnej obronie i zagrywce Mateusza Bieńka, który popisał się asem (8:6). Amerykanie szybko odrobili straty za sprawą Matthew Anderson. Atakujący USA najpierw posłał potężną zagrywkę na naszą stronę, a za moment wykorzystał kontrę (10:10). "Biało-Czerwoni" odzyskali przewagę z pomocą Aarona Russella, który pomylił się z lewego skrzydła (13:11). Długo nie udało się utrzymać rywali na dystans. Ataki Macieja Muzaja i Aleksandra Śliwki podbili Amerykanie. Kontry w ich wykonaniu były zabójcze. Przy stanie 14:15 trener Vital Heynen poprosił o pierwszą przerwę.