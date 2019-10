Siatkarze Brazylii jako jedyni odnieśli komplet zwycięstw w Pucharze Świata. W swoim ostatnim meczu "Canarinhos" pokonali w Hiroszimie Włochów 3:0. Polacy zdobyli srebrny medal, a na najniższym stopniu podium stanęli Amerykanie.

Brazylijczycy zapewnili sobie triumf w PŚ po poniedziałkowym zwycięstwie z Japonią 3:1. Trener Renan Dal Zotto postanowił, że przeciwko Włochom da pograć rezerwowym. Nie miało to zbyt dużego znaczenia. Siatkarze z Kraju Kawy i tak byli wyraźnie lepsi od Italii.



Mecz toczył się w sennej atmosferze. W pierwszym secie Brazylijczycy od początku narzucili swój styl gry. Niemal cały czas prowadzili różnicą dwóch, trzech punktów. Włosi, którzy na PŚ przyjechali bez kilku podstawowych zawodników, tylko fragmentami nawiązywali w miarę wyrównaną walkę. W końcówce wicemistrzowie świata jeszcze "przycisnęli" i wygrali pewnie 25:20.



"Canarinhos" mieli przewagę w każdym elemencie siatkarskiego rzemiosła. Druga partia miała podobny przebieg, co pierwsza. Z tą tylko różnicą, że Włosi delikatnie postraszyli rywali w ostatnich fragmentach. Nie zrobiło to większego wrażenia na faworytach, którzy również tego seta rozstrzygnęli na swoją korzyść 25:22.

Brazylijczycy chcieli wygrać jak najmniejszym nakładem sił, ale nawet z osłabioną Italią nie można sobie na coś takiego pozwolić. Rywale wykorzystali rozprężenie w szeregach "Canarinhos". W trzecim secie Włosi prowadzili nawet 10:5. Wystarczyło jednak, żeby w polu zagrywki stanął Isac Santos. Brazylijczyk popisał się niesamowitą serią. Na stronę Włochów posyłał atomowe zagrywki i błyskawicznie sytuacja się odwróciła na korzyść Brazylii. Trener Gianlorenzo Blengini wziął czas, żeby wybić z rytmu Isaca. Nic to nie dało. W końcu udało im się zrobić przejście po ataku Olega Antonova. Przy zagrywce Isaca Brazylia zdobyła osiem punktów z rzędu - od stanu 7:11 do 15:11. Po takich ciosach Włosi już się nie podnieśli. "Canarinhos" wygrali trzeciego seta zdecydowanie 25:15.

Brazylia - Włochy 3:0 (25:20, 25:22, 25:15)

Brazylia: Isac Santos, Mauricio Borges Silva, Fernando Kreling, Douglas De Souza, Mauricio De Souza, Felipe Moreira Roque, Thales Hoss (libero) oraz Maique Nascimento (libero), Flavio Gualberto



Włochy: Davide Candellaro, Riccardo Sbertoli, Dick Kooy, Roberto Russo, Daniele Lavia, Gabriele Nelli, Fabio Balaso (libero) oraz Nicola Pesaresi (libero), Oleg Antonov, Simone Anzani, Oreste Cavuto, Giulio Pinali, Francesco Zoppellari

PŚ siatkarzy 2019 - tabela Lp. zespół zw. 1. Brazylia 11 2. Polska 9 3. USA 9 4. Japonia 7 Zobacz pełną tabelę