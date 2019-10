Polscy siatkarze przegrali z Brazylią 2:3 w spotkaniu Pucharu Świata i mają nikłą szansę na zwycięstwo w turnieju. - Szkoda drugiego seta przegranego przez własne błędy. Ten mecz mógł się inaczej potoczyć - ocenił były zawodnik i trener Stanisław Gościniak.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Jak na siatkarskich ME indywidualnie wypadli Polacy? Leon najlepszy. Wideo INTERIA.TV

Były selekcjoner reprezentacji przyznał, że Polacy popełnili zbyt dużo błędów w kluczowych momentach meczu.

Reklama

"Pojedynek był bardzo zacięty i ciekawy. Szkoda drugiego seta, którego powinniśmy wygrać, byłoby wówczas 2:0 i ten mecz mógłby inaczej się potoczyć. Zadecydowały nasze błędy - Olek Śliwka zaatakował bez bloku w aut, a potem Maciej Muzaj uderzył w blok. Potem trochę zadecydowały kwestie mentalne, ta porażka w drugiej partii gdzieś pozostała w głowach, na pewno był jakiś żal i ten trzeci set w naszym wykonaniu nie był najlepszy. Zabrakło trochę wiary i walki. Brazylijczycy z kolei prowadząc 2:1 myśleli, że samo się wygra. Niestety, w tie-breaku też popełniliśmy zbyt dużo własnych błędów" - powiedział były selekcjoner "Biało-Czerwonych".

Jak dodał, to spotkanie pokazało też, jak ważną rolę w siatkówce odgrywa psychika.

"Siatkówka wymaga, poza umiejętnościami, które są oczywiście podstawą, też mocnej psychiki. Przegrany nieszczęśliwie set często powoduje psychiczne załamanie w zespole" - przyznał.

Przeciwko Brazylii nie wystąpił Bartosz Kurek, który zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami wyleciał do Włoch, gdzie rozpoczął przygotowania do sezonu ligowego.

"Szkoda, że zabrakło Kurka, ale to nie znaczy, że z nim w składzie byśmy wygrali. Tym bardziej, że jest on po kontuzji, więc niekoniecznie byłby lepszy od Muzaja" - zaznaczył.

Jego zdaniem Puchar Świata jest niezwykle wymagającą imprezą, dlatego dużym atutem polskiej reprezentacji jest szeroka kadra.

"Granie 11 meczów w tak krótkim czasie to ogromne obciążenie dla organizmu. Trzeba pamiętać, że polscy siatkarze grali w tym sezonie więcej meczów niż Brazylijczycy. Siłą naszego zespołu jest natomiast szeroki skład i może grać wielu zawodników. Ten Puchar Świata był też sprawdzianem dla całej reprezentacji, dla wszystkich zawodników, którzy uczestniczyli w tym turnieju. Myślę, że 18-20 graczy ma dziś pełne prawo walczyć o wyjazd igrzyska w Tokio" - skomentował Gościniak.

Mistrz świata z Meksyku (1974) przyznał, że to spotkanie będzie też pamiętać przede wszystkim z jednej akcji, gdy Wilfredo Leon efektownym kopnięciem obronił piłkę, a Michał Kubiak przeskoczył bandy i zdołał ją jeszcze przebić na drugą stronę. Rywale nie wykorzystali sytuacji i zaatakowali w aut.

"To była fantastyczna akcja, ale co najważniejsze, została zakończona naszym punktem. Ona na pewno będzie często i przez wiele lat pokazywana w telewizjach. To też pokazuje, że warto walczyć o każdą piłkę, w każdej sytuacji" - podkreślił.

Porażka z "Canarinhos" oznacza, że podopieczni Vitala Heynena mają już tylko iluzoryczne szanse na zwycięstwo w Pucharze Świata.

"Turniej się jeszcze nie skończył, przed nami dwa mecze - z Kanadą i Iranem. Liczę na dwa zwycięstwa, które pozwolą nam na zajęcie drugiego miejsca" - podsumował Gościniak.



Autor: Marcin Pawlicki