Czy polscy siatkarze mają jeszcze szanse na triumf w Pucharze Świata? Teoretycznie tak. Trudno jednak przypuszczać, żeby Brazylia przegrała swoje dwa ostatnie mecze. "Biało-Czerwoni" powinni się skupić na tym, żeby utrzymać miejsce na podium.

Pojedynek z Brazylią miał ogromne znaczenie. Polacy musieli wygrać i to najlepiej 3:0 lub 3:1, żeby marzyć o triumfie w PŚ. "Canarinhos" okazali się jednak lepsi. Pokonali Orłów 3:2, co sprawia, że złoty medal mają niemal w kieszeni.



Po dziewięciu kolejkach siatkarze z Kraju Kawy prowadzą w tabeli z kompletem zwycięstw. W walce o podium liczą się jeszcze trzy drużyny: Polska, USA i Japonia.



Do rozegrania zostały dwie serie spotkań. Brazylijczyków czeka konfrontacja z gospodarzami oraz Włochami. Wystarczy, że wygrają jedno z tych dwóch spotkań i już nikt nie wyprzedzi ich w tabeli.



Matematycznie "Biało-Czerwoni" wciąż mają szansę, żeby zakończyć PŚ na pierwszym miejscu. Musieliby jednak wygrać dwa ostatnie spotkania najlepiej za trzy punkty i liczyć na wpadki Brazylii.



Polacy muszą bardziej uważać na to, co dzieje się za ich plecami. Blisko są bowiem Amerykanie i Japończycy. Z tymi dwoma zespołami mistrzowie świata stoczą korespondencyjną walkę o podium. W poniedziałek Polacy zmierzą się z Kanadą, a we wtorek z Iranem. Oba mecze rozpoczną się o godz. 5.30 czasu polskiego. Rywalami Amerykanów będą Rosjanie i Egipcjanie. Japończyków natomiast czekają starcia z Brazylią oraz Kanadą.



O miejscu w tabeli decydują kolejno:



- liczba zwycięstw



- liczba punktów



- bilans setów



- bilans małych punktów



- bezpośredni mecz.

PŚ siatkarzy 2019 - tabela Lp. zespół zw. 1. Brazylia 9 2. Polska 7 3. USA 7 4. Japonia 7 Zobacz pełną tabelę