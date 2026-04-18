Przeszedł do historii polskiej siatkówki, kulisy wyszły na jaw. To powiedział Grbić

Dokładnie w czwartek 16 kwietnia po długim oczekiwaniu poznaliśmy pełną listę zawodników powołanych do szerokiej kadry siatkarskiej reprezentacji Polski. Nikola Grbić postanowił nieco zaskoczyć i dać szansę aż 12 debiutantom. Zabrakło natomiast zdecydowanie bardziej doświadczonych zawodników na czele z Bartoszem Kurkiem czy Bartoszem Bednorzem.

Wśród nowych twarzy znaleźli się zawodnicy, którzy np. nigdy nie zadebiutowali w rozgrywkach PlusLigi. W tym gronie jest m.in. Jakub Przybyłkowicz. Rozgrywający KS Lechii Tomaszów Mazowiecki ma zaledwie 16 lat i został najmłodszym zawodnikiem w historii polskiej siatkówki, który otrzymał powołanie do seniorskiej kadry.

Wokół gracza szybko zrobiło się głośno, a aktualnie rywalizuje on w mistrzostwach Polski juniorów. Niedługo ogłoszeniu powołań na jaw wyszły szczegóły tego, jak wyglądała rozmowa selekcjonera z młodym graczem. Wszystko opowiedział w rozmowie, która pojawiła się na stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

16-latek ujawnił, tak doszło do powołania. "Nietypowy początek"

Przybyłkowicz opowiedział, jak doszło do kontaktu z serbskim szkoleniowcem. Wszystko rozpoczęło się od... telefonu do jego mamy. Następnie zainteresowana przekazała numer telefonu do siatkarza, a ten otrzymał w końcu sygnał od 52-latka. Ostatecznie skończyło się na otrzymaniu powołania.

- Był to nietypowy początek… Trener odezwał się do mojej mamy, bo okazało się, że w systemie jest podany jej numer. Oczywiście mama bardzo się zdziwiła, że napisał do niej trener Nikola i od razu dała mi znać. Napisała do mnie, kiedy byłem u fryzjera i powiedziała żebym się z nim skontaktował. Wysłała mi do niego numer, trener się odezwał i powiedział, że chce dać mi szansę i że będziemy się widzieć 3 maja na zgrupowaniu - powiedział.

Zgrupowanie rozpocznie się na dobre 3 maja w Spale. Klasycznie jak co roku jako pierwsi z Nikolą Grbiciem pracować będą zawodnicy, którzy już zakończyli sezon ligowy i są po odpowiednim odpoczynku. Ci, którzy jeszcze grają o medale PlusLigi oraz wystąpią w Final Four Ligi Mistrzów (16-17 maja w Turynie) będą do dyspozycji trenera w późniejszym terminie.

Nikola Grbić podczas rozmowy ze swoimi siatkarzami

