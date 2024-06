Przerwany mecz rywali Polaków w LN. Kuriozalne sceny. Interweniowała ochrona

Do niecodziennego incydentu doszło w trakcie piątkowego starcia Włochy - Francja w finałowym turnieju Ligi Narodów. Spotkanie decydujące o awansie do półfinału zostało w pewnym momencie przerwane. Gry nie chcieli kontynuować mistrzowie olimpijscy - z powodu... otwartych drzwi do łódzkiej Atlas Areny. Wpadające do hali światło miało ich razić w trakcie przyjmowania zagrywki rywali. Po uwzględnionym proteście "wyciągnęli" mecz ze stanu 1:2 na 3:2 i to oni zagrają w sobotę z Polakami o finał.