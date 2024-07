Przełomowe wieści z PZPS tuż przed igrzyskami. Chodzi o trenerów

Cały sportowy świat skupia się już na nadciągających igrzysk olimpijskich w Paryżu. Nie ulega wątpliwości, że obie reprezentacje Polski w siatkówce wzbudzają w narodzie ogromne medalowe nadzieje, a rywalizację z ich udziałem śledzić będzie każdy fan nad Wisłą. Polski Związek Piłki Siatkowej zadbał o to, by obaj szkoleniowcy mieli zapewniony spokój podczas nadchodzącej wielkiej imprezy i we wtorek przekazali przełomowe wieści.