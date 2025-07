Przełomowe doniesienia ws. Bartosza Kurka. To wtedy powróci do reprezentacji. Padła konkretna data

W ostatnim czasie reprezentacja Polski rozpoczęła przygotowania do trzeciego tygodnia zmagań w ramach Siatkarskiej Ligi Narodów, które rozegrane zostaną w gdańskiej ERGO ARENIE. Wśród podopiecznych Nikoli Grbicia przygotowujących się do tej fazy rywalizacji brakuje niestety Bartosza Kurka. Kapitan kadry narodowej zmaga się z problemami zdrowotnymi, które wedle doniesień wyeliminują go z gry w tegorocznej Lidze Narodów. PZPS podał datę powrotu srebrnego medalisty IO.