Przełom ws. Białorusi, FIVB wydała decyzję. W Polsce się nie spodoba
Najpierw drużyny juniorskie, a teraz już wszystkie. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej (FIVB) ogłosiła, że drużyny z Białorusi znów będą rywalizować bez przeszkód w międzynarodowych rozgrywkach. Siatkarskie władze uchylają wszelkie ograniczenia nałożone na ten kraj po ataku Rosji na Ukrainę w 2022 r., w którym Białoruś wspierała agresora. Białoruskie drużyny zostają dopuszczone do rozgrywek pod egidą FIVB. Na zniesienie sankcji liczy też już Rosja.
Kiedy w lutym 2022 r. Rosja napadła na Ukrainę, a ataki były prowadzone między innymi z terytorium Białorusi, FIVB zadziałała zdecydowanie. Drużyny z Rosji i Białorusi zostały wykluczone z międzynarodowych rozgrywek. Podobnie postąpiła Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej (CEV), m.in. wykluczając rosyjskie kluby z Ligi Mistrzów.
Zachodni świat jednoczył się wówczas z zaatakowaną Ukrainą. Wojna jednak trwała i jej końca nadal nie widać. A restrykcje nałożone na agresora i Białoruś są konsekwentnie poluzowywane. Właśnie FIVB zrobiła kolejny krok w tym kierunku.
Koniec ograniczeń dla Białorusi. W Mińsku już szykują się na powrót
Władze światowej siatkówki już pod koniec ubiegłego roku dopuściły do rywalizacji juniorskie drużyny z Rosji i Białorusi. W marcu w ich ślady poszła CEV. Teraz FIVB znosi jednak wszelkie ograniczenia dla siatkarek i siatkarzy z Białorusi, o czym poinformowała w oficjalnym komunikacie.
"Zgodnie z wcześniejszą decyzją Zarządu FIVB o zastosowaniu się do zaleceń Zarządu Wykonawczego MKOl oraz w nawiązaniu do niedawnej decyzji Zarządu Wykonawczego MKOl o niezalecaniu już żadnych ograniczeń dotyczących udziału białoruskich sportowców, w tym drużyn, w zawodach organizowanych przez międzynarodowe federacje, białoruscy sportowcy i drużyny mogą natychmiast powrócić do udziału w międzynarodowych zawodach siatkówki" - czytamy na stronie FIVB.
Białoruś oficjalnie wraca więc do światowej siatkówki. Nigdy nie odgrywała w niej roli na miarę Rosji, która jest siatkarską potęgą - białoruskie reprezentacje nigdy nie zakwalifikowały się do mistrzostw świata ani igrzysk olimpijskich. Najlepsze miejsce siatkarek w mistrzostwach Europy to siódme miejsce z 2017 roku, siatkarzy - 15. pozycja z ME 2013.
Najpierw Białoruś, potem Rosja? Polska już protestuje
Zniesienie sankcji oznacza, że w teorii z Białorusią mogą za jakiś czas spotkać się polscy siatkarze i siatkarki. Przeciwko łagodzeniu restrykcji wobec Białorusi na forum Rady Europejskiej ds. edukacji, młodzieży, kultury i sportu protestowali ostatnio przedstawiciele polskich władz.
"Stanowczo protestujemy. Świat sportu to świat wartości. Dopóki trwa wielkoskalowa wojna, nie godzimy się na to, aby Rosjanie i Białorusini właśnie pod szyldami narodowymi mogli występować w zawodach sportowych" - stwierdził Piotr Borys, wiceminister sportu.
Na zniesienie siatkarskich sankcji wyczekuje bowiem również Rosja, która prowadzi w tej sprawie zakulisowe rozmowy. Niedawno w tamtejszych oraz tureckich mediach rozgorzała dyskusja na temat ewentualnej zmiany obywatelstwa przez Marinę Markową, świeżo upieczoną triumfatorkę Ligi Mistrzyń z Vakifbankiem Stambuł. Swietłana Żurowa, deputowana do rosyjskiej Dumy, zalecała jednak Rosjance cierpliwość z widokiem na rychłą grę w rodzimej kadrze.
"Poczekałabym, bo myślę, że nasza drużyna najprawdopodobniej zostanie dopuszczona do rywalizacji" - stwierdziła Żurowa.
Na razie decyzji ws. powrotu Białorusi do rywalizacji oficjalnie nie podjęły władze CEV.