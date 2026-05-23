Przed rokiem zachwycił Nikolę Grbicia. Teraz ma w kadrze jasny cel

Maksymilian Granieczny nie wystąpił w pierwszym meczu towarzyskiego turnieju w województwie śląskim. Pojawił się w kadrze dopiero na piątkowy mecz Polska - Ukraina, a trener Nikola Grbić wystawił go w podstawowym składzie.

Katowicki Spodek nie wypełnił się na sparing, w którym brakowało największych gwiazd kadry, ale i tak poczynania "Biało-Czerwonych" obserwowało z trybun kilka tysięcy kibiców. Granieczny był dla nich jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci - w końcu mowa o zwycięzcy ubiegłorocznej Ligi Narodów i brązowym medaliście mistrzostw świata.

Duże emocje cały czas mi towarzyszą. Kadra to kadra, jeszcze nie skończyłem 21 lat i to wielkie przeżycie. W tym roku jest więcej zawodników w moim wieku, więc możemy tylko się cieszyć, że trener daje szansę młodym na pokazanie się i walczenie z najlepszymi

Rywalizacja w reprezentacji Polski. "Nie wiadomo, jak długo tutaj będziemy"

Grbić w pierwszych dwóch towarzyskich spotkaniach w sezonie dał szansę łącznie aż 12 debiutantom. Mimo młodego wieku Granieczny był więc jednym z najbardziej doświadczonych zawodników. Młodsi koledzy mogą uczyć się od niego m.in. podejścia do spotkań kadry.

- Nie ma czegoś takiego, że mecz towarzyski jest mniej ważny. Myślę, że chłopakom tak samo jak mi towarzyszy takie myślenie. Jesteśmy powołani do kadry i robimy wszystko, by prezentować się jak najlepiej. Nie wiadomo, jak długo tutaj będziemy. Powołanych było 37 osób i z każdym tygodniem, miesiącem ta liczba będzie się zmniejszać. Trzeba więc korzystać, dopóki się tu jest i wynieść z tego jak najwięcej - zaznacza Granieczny.

Drużyna z młodym libero w składzie pokonała Ukrainę 3:1, choć zdarzały się jej przestoje. Podobnie jak w pierwszym meczu z Serbią, tak i w piątek w Katowicach "Biało-Czerwoni" parę razy trwonili przewagę.

Grbić zrzucał to na karb braku zgrania drużyny. W podobnym tonie wypowiada się Granieczny. Swój występ ocenia w dość stonowanych słowach.

- Było stabilnie. Myślę, że to najważniejsze, by była stabilność. Będą mecze, w których wszystko będzie wychodziło, ale będą też takie, w których będzie gorzej. Ważne, by nie popadać w hurraoptymizm, gdy jest mega dobrze, ale też nie załamywać się, gdy jest bardzo słabo. Zawsze są rzeczy do poprawy i parę takich, które mi się nie podobały, już mam w głowie - przyznaje libero.

Maksymilian Granieczny z jasnym celem. Chce dojść z kadrą najdalej, jak się da

Granieczny w poprzednim sezonie dość niespodziewanie został drugim libero kadry - po Jakubie Popiwczaku. Wywarł wówczas wielkie wrażenie na Grbiciu i wygrał wówczas rywalizację z Mateuszem Czunkiewiczem oraz Kubą Hawrylukiem. Dziś obu w kadrze nie ma, w składzie na Ligę Narodów oprócz Popiwczaka i Graniecznego znaleźli się debiutanci: Bartosz Fijałek i Jakub Ciunajtis.

Mimo to młody libero ostrożnie podchodzi do tego, co może czekać go w najbliższym sezonie.

- Moim celem jest prezentowanie się z dnia na dzień jak najlepiej. I wierzę, że to myślenie doprowadzi mnie najdalej jak się da, i tyle. Będę myślał o pojedynczym treningu, meczu. Ile szans da mi trener, tyle będę chciał wykorzystać - skromnie zapowiada Granieczny.

Dziś brązowy medalista MŚ może dostać szansę na kolejny występ w kadrze. Towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach zakończy mecz Polska - Bułgaria. Początek o godz. 20, transmisja na antenach Polsat Sport, relacja tekstowa w Interia Sport.

Z Katowic Damian Gołąb

