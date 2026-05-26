Przebojem wszedł do kadry Nikoli Grbicia. Będzie trudniej? Są nowi konkurenci

Dla aż 13 siatkarzy towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach był szansą na debiut i pierwsze doświadczenia związane z reprezentacją Polski. W tym gronie było trzech libero: 27-letni Jakub Ciunajtis, 23-letni Maksym Kędzierski i jego rówieśnik Bartosz Fijałek.

Wszyscy trzej są starsi od Maksymiliana Graniecznego, który latem skończy dopiero 21 lat. Ale to właśnie on ma zdecydowanie największe reprezentacyjne doświadczenie. Z kadrą przeszedł pełen szlak w poprzednim sezonie, zdobywając złoto Ligi Narodów i brąz mistrzostw świata.

Teraz znów pojawił się na zgrupowaniu kadry, w meczach z Ukrainą i Bułgarią wystąpił w podstawowym składzie. Zmieniał go Ciunajtis, a Granieczny po spotkaniu odpowiedział na pytanie o wymianę doświadczeń z libero Indykpolu AZS Olsztyn.

- To jest trochę śmieszne, bo on jest 6-7 lat starszy ode mnie, ale debiutuje. A ja miałem tę przyjemność w zeszłym roku. Dobrze się dogadujemy, złapaliśmy od razu dobry kontakt. Wzajemnie sobie pomagamy, dajemy rady. Mamy fajną relację - zapewnia Granieczny.

Maksymilian Granieczny znów wygra rywalizację ze starszymi libero? "Trzeba temu wszystkiemu sprostać"

Pierwsze mecze w sezonie były sprawdzianem również dla libero. Jeszcze przed inauguracyjnym spotkaniem z Serbią trener Nikola Grbić musiał jednak podać kadrę na Ligę Narodów. W szerokim składzie zabrakło miejsca dla Kędzierskiego.

Pozostali rywalizują o miejsce w kadrze na pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach. Tam nie będzie jeszcze Jakuba Popiwczaka, który dostał wolne po długim sezonie w klubie. Zostają więc najpewniej dwa miejsca w składzie Grbicia. Granieczny wydaje się pewniakiem do wylotu do Chin.

- Z jednej strony walczymy drużynowo, z drugiej każdy chce się indywidualnie prezentować jak najlepiej, żeby jak najdalej zajść. Ale ta rywalizacja indywidualna schodzi trochę na dalszy plan. Najważniejsze jest dla nas wygrywać jako zespół i dobrze się prezentować. Jesteśmy rozliczani z wyników jako kadra, ale nie z pojedynczych występów - przekonuje libero.

Granieczny ma już doświadczenie z rywalizacji ze starszymi siatkarzami. W PlusLidze zadebiutował jako 15-latek, a w kadrze w ubiegłym sezonie wygrał rywalizację ze starszym o dwa lata Kubą Hawrylukiem i starszym o dziewięć lat Mateuszem Czunkiewiczem. W kadrze, która pojechała na finały Ligi Narodów i MŚ, Granieczny był najmłodszy.

Libero nie zgadza się jednak z opinią, że drugi rok w reprezentacji Polski może być dla niego łatwiejszy.

- Nie ma czegoś takiego, że jakiś rok będzie łatwiejszy czy trudniejszy. Odkąd pamiętam, jeśli chodzi o seniorską siatkówkę, każdy rok pod jakimś względem jest trudny. W jednym roku się zaczyna, trzeba się jak najlepiej zaprezentować. W innym trzeba utrzymać poziom. Są też oczekiwania, trzeba temu wszystkiemu sprostać. Nie ma dla mnie czegoś takiego, że jakiś jeden rok będzie łatwiejszy lub trudniejszy. Tylko każdy rok będzie stawiać mi inne wyzwania. Będę starał się im sprostać - podkreśla młody siatkarz.

Polski siatkarz odetchnął na zgrupowaniu kadry. Zostawił problemy za sobą

Granieczny mógł szybko stawić się na zgrupowaniu reprezentacji Polski w Spale, bo jego klub, JSW Jastrzębski Węgiel, nie dotarł do decydującej fazy PlusLigi i skończył sezon na ćwierćfinale. Nie to było jednak największym problemem ekipy z Jastrzębia-Zdroju.

Klub popadł w tarapaty finansowe po wycofaniu się partnera strategicznego, czyli Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Siatkarze nie dostawali pieniędzy na czas, a wszystko zakończyło się wycofaniem utytułowanego klubu z PlusLigi.

Nie dziwi więc opinia Graniecznego, że pobyt na zgrupowaniu kadry jest dla niego oddechem po ciężkim sezonie w klubie.

- Tutaj na kadrze liczy się tylko siatkówka. W ogóle nie ma myślenia o zupełnie innych rzeczach. Liczy się trening, mecz. Posiłki są gotowe, nie trzeba myśleć, co zjeść na obiad, jakie zakupy zrobić. Bardzo się cieszę, że po tym sezonie klubowym, w którym mieliśmy różne problemy wokół klubu, teraz przychodzi moment myślenia wyłącznie o siatkówce - zaznacza libero.

Grbić zapowiedział, że kadrę na pierwszy turniej Ligi Narodów ogłosi pod koniec tego tygodnia. Pierwszy mecz rozgrywek, Polska - Kuba, zaplanowano na 10 czerwca.

Damian Gołąb

Maksymilian Granieczny (z numerem 18) w reprezentacji Polski volleyballworld.com materiały prasowe

Maksymilian Granieczny Marcin Golba AFP

Maksymilian Granieczny (z prawej) wystąpił już w tym sezonie w dwóch meczach reprezentacji Polski Jarek Praszkiewicz PAP





