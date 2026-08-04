Problemy polskiej kadry, Leon i Grbić muszą czekać. Komplikacje w Chinach

Reprezentacja Polski po niedzielnym pięciosetowym boju z Amerykanami obroniła tytuł najlepszej ekipy siatkarskiej Ligi Narodów, a kilkadziesiąt godzin później miała fetować sukces z polskimi kibicami. Sprawa powrotu do ojczyzny jednak znacznie się skomplikowała, ponieważ doszło do opóźnienia lotu z Ningbo do Pekinu, gdzie "Biało-Czerwoni" mieli przesiąść się w samolot do Warszawy.

Opóźnienie było na tyle znaczne, że nasza kadra nie zdążyła na lot przesiadkowy i na kolejne godziny utknęła w stolicy Państwa Środka.

"Reprezentacja wylądowała właśnie w Pekinie. Sprawdzamy dostępne opcje przylotu do Polski. Tymczasem musimy niestety odwołać poranne powitanie na Lotnisku Chopina. O ile będzie to możliwe, zrealizujemy je tuż po przylocie co najmniej części składu" - przekazano w poniedziałkowym komunikacie nadesłanym mediom.

Polscy siatkarze wracają do kraju. Ale nie wszyscy

Na kolejne wieści w tej sprawie musieliśmy poczekać do wtorkowego przedpołudnia. Wówczas to PZPS w informacji nadesłanej dziennikarzom poinformował, że reprezentacja Polski dopiero w środę zamelduje się w Warszawie.

Reprezentacja Polski została zmuszona do przenocowania w Pekinie, ale niebawem powitamy ją w Polsce. Zawodnicy i sztab, w nieco okrojonym z konieczności składzie, przylecą do Warszawy kolejnym lotem bezpośrednim, planowo lądującym na Lotnisku Chopina jutro (w środę) o 7:30 rano

Opublikowano także listę nazwisk 11 z 15 siatkarzy, którzy przylecą w środę do Warszawy. Zabrakło na niej Wilfredo Leona, Bartłomieja Bołądzia, Bartłomieja Lemańskiego i Artura Szalpuka. Do kraju póki co nie wraca także Nikola Grbić, który zapewne razem ze wspomnianymi zawodnikami uda się do Polski osobnym lotem.

Zawodnicy oraz członkowie sztabu, którzy w środę wylądują na stołecznym lotnisku, od razu przejdą do pobliskiego hotelu Courtyard by Marriott, tam zostanie zorganizowane oficjalne powitanie. Kibice chcący udać sę na spotkanie z "Biało-Czerwonymi" powinni więc śledzić połączenie z Pekinu do Warszawy, ponieważ samolot może wylądować przed czasem, a wtedy powitanie zostanie zorganizowane również odpowiednio wcześniej.





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