Po bolesnej porażce z Kubą polscy siatkarze mieli dzień wolny od gry, a trener Nikola Grbić zdecydował się na spore zmiany w składzie. Mocno zamieszał zwłaszcza na przyjęciu, gdzie rotacje w trakcie turnieju w Gdańsku są spore . Tym razem szansę w podstawowym składzie otrzymał Artur Szalpuk , a także wracający do gry po problemach zdrowotnych Bartosz Bednorz . W przyjęciu pomagał im 20-letni libero Maksymilian Granieczny .

Początek spotkania był wyrównany, prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. "Biało-Czerwoni" odskoczyli na dwa punkty przy wyniku 14:12, gdy Bułgarzy popełnili błąd ustawienia. Gianlorenzo Blengini , trener gości, przerwał grę, ale jego zawodnicy przegrali także dwie kolejne akcje. Efektownym blokiem błysnął Szymon Jakubiszak , po chwili ręce w odpowiednim momencie nad siatką przełożył Bartłomiej Bołąd ź , i Polska prowadziła już 20:14. A na koniec asa serwisowego dołożył jeszcze wprowadzony na zagrywkę Wilfredo Leon . I gospodarze rozbili rywali 25:17.

Drugiego seta w Gdańsku rozpoczęli jednak bardzo dobrze, bo od prowadzenia 4:1. "Biało-Czerwoni" dopadli ich przy stanie 8:8, kiedy świetnym atakiem popisał się Jakubiszak. Kapitalnie w obronie spisywał się Granieczny, a kiedy długą akcję udanym atakiem zakończył Bołądź, Polska prowadziła 11:9. To nie był jednak koniec emocji, wkrótce bułgarski blok zatrzymał Szalpuka i ponownie był remis . Z dużą werwą atakował Bednorz, gospodarze uciekali na dwa punkty, ale rywale ich doganiali. Przy stanie 22:22 asa serwisowego posłał Wenisław Antow , a po chwili Bułgaria wygrała 25:22.

Po przegranym secie Grbić zmian nie zrobił, ale w przerwie przed trzecią partią usilnie tłumaczył coś zawodnikom. I polscy siatkarze od początku seta byli o punkt, dwa przed rywalami. Szalpuk dorzucił do tej przewagi jeszcze punkt, kolejne "oczko" Bołądź. "Biało-Czerwoni" utrzymywali cztery, pięć punktów przewagi, a Grbić kilka razy wyjątkowo ekspresyjnie świętował udane akcje drużyny. Tyle że w końcówce Polacy znów zmarnowali przewagę . Ze stanu 20:16 zrobił się remis 21:21. I ostatnie akcje ponownie należały do rywali. Nie pomogło wejście Fornala i Leona, Polska przegrała 23:25.

Dwóch nowych przyjmujących pozostało jednak w składzie na czwartą partię. A w ataku wspomógł ich Kewin Sasak. Odmieniony skład prowadził wyrównaną walkę z rywalami, ale na dwa punkty odskoczył dopiero przy stanie 13:10 - w ataku pomógł Leon, rywale popełnili błąd po zagrywce Sasaka. Bułgaria szybko doprowadziła do remisu 15:15, a po chwili już prowadziła. Grbić wezwał na boisko Jakuba Kochanowskiego, "Biało-Czerwoni" odzyskali prowadzenie, ale niewiele brakowało, by znów przegrali końcówkę. Musieli się bronić przed piłkami meczowymi, pomógł im jednak blok, a wygraną 29:27 zapewnił im as serwisowy Kochanowskiego.