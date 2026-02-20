Problemy gwiazdy kadry Grbicia, widmo operacji. Jednak zwrot, są nowe doniesienia

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Od dłuższego czasu Bogdanka LUK Lublin musi sobie radzić bez Kewina Sasaka i Mateusza Malinowskiego - nominalnych atakujących. O ile sytuacja drugiego ze wspomnianych powoli się klaruje i jego powrót do gry, to kwestia czasu, to reprezentantowi Polski groziła nawet operacja. Jego uraz jest o wiele poważniejszy, a kwestia powrotu na boisko jest odległą perspektywą. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał Stephane Antiga, trener mistrzów Polski.

Grupa polskich siatkarzy w czerwonych strojach z widocznymi nazwiskami i numerami, świętujący wspólny sukces na boisku, wyrażający radość i zaangażowanie sportowe.
Na zdjęciu: Marcin Komenda, Jakub Kochanowski, Kewin Sasak, Jakub Nowak i Kamil SemeniukOliwia DomanskaEast News

W najlepsze trwa siatkarski sezon klubowy 2025/2026. Powoli do końca zbliża się faza zasadnicza rozgrywek PlusLigi, a do tego zakończyła się już faza grupowa Ligi Mistrzów. Bardzo dobrze w trakcie kampanii radzi sobie aktualny mistrz kraju, Bogdanka LUK Lublin. Ekipa Stephane Antigi jest na 4. miejscu w ligowej tabeli i z kompletem zwycięstw awansowała bezpośrednio do ćwierćfinału najbardziej prestiżowych europejskich rozgrywek.

    Wszystko udało się bez dwóch nominalnych atakujących - Kewina Sasaka i Mateusza Malinowskiego. Obaj wypadli pod koniec ubiegłego roku, a zespół z Lublina musiał zmienić nieco system gry. Na ataku gra Hilir Henno, czyli leworęczny zawodnik z linii przyjęcia. Co więcej, w pewnych ustawieniach z drugiej linii z prawego ataku uderza sam Wilfredo Leon.

    Wydaje się, że niebawem do gry wróci Malinowski, który regularnie pojawia się na boisku, by wspomóc swoją zagrywką. Znacznie gorzej wygląda jednak sytuacja drugiego zawodnika. Kontuzja barku kadrowicza Nikoli Grbicia według medialnych doniesień miała wymagać nawet operacji, jednakże sytuację dla Przeglądu Sportowego Onet wyjaśnił wspomniany już opiekun Bogdanki.

    - Nie ma tragedii. Zasięgnęliśmy opinii wielu lekarzy i specjalistów, którzy pozytywnie wypowiedzieli się na temat sytuacji Kewina. Chcemy, żeby wrócił mocny i pomógł drużynie. Potrzebuje jednak trochę więcej czasu niż Mateusz Malinowski - przekazał.

    To wtedy ma wrócić do gry. Padły szczegóły

    29-latek jednak ma być dostępny do gry na kluczowy moment sezonu - fazę play-off PlusLigi. Ostatnia, 26. kolejka fazy zasadniczej odbędzie się w okolicach weekendu 14-15 marca. Jak zdradził Antiga, plan zakłada, że tuż po niej Sasak ma być gotowy do gry w 100 procentach.

      - Plan jest taki, żeby był gotowy na play-offy - dodał.

      Najbliższy mecz Bogdanka rozegra w sobotę 21 marca. Na hali Globus im. Tomasza Wójtowicza w Lublinie zmierzy się ze Ślepskiem Malow Suwałki.

      Dwóch siatkarzy ubranych w czarne koszulki z żółtymi napisami świętuje zwycięstwo na arenie sportowej, jeden z nich trzyma trofeum i zaciska pięść w geście radości, w tle widoczne światła i fragment trybun.
      Wilfredo Leon i Kewin SasakArtur BarbarowskiEast News
      Z lewej strony sportowiec w zielono-białym stroju reprezentacji Polski siatkówki z numerem 35, z prawej mężczyzna w białej koszulce drużyny narodowej, uśmiechający się i trzymający dłoń przy twarzy
      Reprezentacja Polski w siatkówce. Na zdjęciu Kewin Sasak oraz Nikola GrbićMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Dwóch siatkarzy w czerwonych strojach drużynowych obejmuje się podczas meczu siatkówki, na tle boiska oraz rozmytej publiczności. Jeden z zawodników ma numer 35 na plecach.
      Kewin Sasak i Wilfredo LeonOliwia DomanskaEast News
