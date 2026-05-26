Prezes PZPS stanowczo o decyzji ws. Białorusi. "Będziemy konsultować z rządem"

Damian Gołąb, Interia Sport: W piątek w Katowicach uhonorowane zostały legendy polskiej siatkówki - pamiątkową tablicę w 50. rocznicę mistrzostwa olimpijskiego odsłoniła "złota" drużyna Huberta Jerzego Wagnera. Panu wspomnienie tych legend towarzyszyło przez całą karierę?

Sebastian Świderski, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, wicemistrz świata z 2006 r.: Oczywiście. Spotykamy się co roku na Memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Słucham opowieści, teraz też spędziliśmy wspólnie sporo czasu. Cały czas pojawiają się nowe historie, których słucha się z zapartym tchem. Dziękuję, że przyjechali. Nie było łatwo zebrać taką grupę. Widać natomiast, że to są chłopaki zmotywowani i zgrani.

Oni podkreślają, że mimo upływu lat ciągle są drużyną.

- Tak, jak najbardziej. Widać po tych opowieściach, że lubią i potrafią spędzać ze sobą czas.

Ten sezon to pierwsza szansa na wywalczenie kwalifikacji olimpijskiej do igrzysk w Los Angeles w 2028 r. Czy stawia pan przed kadrą Nikoli Grbicia konkretny cel na to lato?

- Właśnie mistrzostwa Europy i obrona tytułu. Skoro mistrzami świata zostali Włosi, to teraz pora na nas, tak trochę na przemian, haha. Natomiast poważnie: mistrzostwa Europy są pierwszą kwalifikacją do igrzysk i każda z drużyn, która przystąpi do turnieju, będzie chciała zdobyć tytuł i zapewnić sobie miejsce w Los Angeles. My również, i takie są cele na ten sezon. Chociaż widzimy, że mamy trochę problemów personalnych. Może nie jest tak, że coś się dzieje, ale drobne problemy są. Znając jednak chłopaków, którzy się pojawili na kadrze, a także trenera Grbicia, zrobi wszystko, żeby ta grupa walczyła o kolejne sukcesy.

Sebastian Świderski o wyborach Nikoli Grbicia. "Myślę, że sobie poradzimy"

Spodziewa się pan ciekawej rywalizacji o miejsce na pozycji atakującego pod nieobecność Bartosza Kurka? Liderem peletonu po poprzednim sezonie był Kewin Sasak, ale ma trzech konkurentów.

- Tak, jest czterech zawodników. Powiedzmy, że trzech młodych, bo Kewin też jest drugoroczniakiem. Rywalizacja będzie ciekawa, ale myślę, że sobie poradzimy. Trener Grbić potrafi tak poukładać karty, że jeżeli to nie będzie typowy atakujący, można trochę porotować. Pokazał to już Wilfredo Leon, wcześniej Aleksander Śliwka. Na pewno będzie rotacja. Najważniejszy jest wynik drużyny i trener to właśnie będzie brał pod uwagę.

Nowe, młode twarze w kadrze się panu podobają?

- Wielkie brawa dla trenera Grbicia, że te młode twarze widzi i z nich korzysta. I że daje im szansę, stawia na nich. Nawet będąc w pierwszej lidze, mając 16 lat, jest się zauważonym przez trenera i dostaje się szansę. Widać więc, że ta praca jest wykonywana nie tylko u góry, ale i trochę niżej, u podstaw.

Podejrzewam, że z punktu widzenia prezesa i całego związku to idealna sytuacja: trener Grbić zapewnia ciągłość w kadrze, testując takich młodych chłopaków w seniorskiej reprezentacji.

- To bardzo ważne, żeby ta ciągłość była zachowana. Ale też by ci młodzi zawodnicy zdobywali doświadczenie. Z jednej strony oczekujemy od naszej reprezentacji sukcesów, medali z każdej imprezy, na której się pojawi. Ale z drugiej strony trzeba też gdzieś tych młodych zawodników ogrywać, by się rozwijali, nabierali reprezentacyjnego doświadczenia. Aby mogli spokojnie wejść w rytm reprezentacyjny. To zupełnie inne granie niż ligowe. Tym bardziej cieszymy się, że ta młodzież jest. I nie tylko rywalizuje w młodzieżowych rozgrywkach reprezentacyjnych, ale również już w seniorskich.

Prezes PZPS stanowczo o decyzji ws. Białorusi. "Będziemy konsultować z naszym rządem"

Niedawno FIVB w pełni dopuściła Białoruś do rywalizacji międzynarodowej w siatkówce. Na razie podobnej decyzji nie podjęła CEV, czyli Europejska Konfederacja Piłki Siatkowej. Europa będzie się opierać?

- Dla nas nic się nie zmieniło. Kwestia Białorusi, została dopuszczona. W Polsce jednak raczej ciężko będzie z nimi zagrać. A nawet jest to chyba niemożliwe ze względu na sytuację z wizami, możliwością wjazdu do naszego kraju. Jeżeli będziemy spotykać się z nimi poza granicami, na pewno będziemy to konsultować z naszym rządem, Ministerstwem Spraw Zagranicznych czy Ministerstwem Sportu i Turystyki. By nie popełnić "faulu". Zdajemy sobie sprawę, że rozgrywki młodzieżowe są bardzo ważne dla każdego młodego zawodnika i niektórzy mogą nawet nie wiedzieć, co dzieje się za wschodnią granicą, ale jakieś reguły trzeba zachować.

Czuje pan, że ten ruch związany z Białorusią to wydeptywanie drogi do powrotu do rywalizacji również dla Rosji?

- Myślę, że tak: że to sprawdzenie, jak zareagują poszczególne kraje, poszczególne federacje. Chodzi nie tylko o siatkówkę. W innych dyscyplinach Rosjanie są już nawet dopuszczani, to tym bardziej trochę dziwne. Wszyscy zasłaniają się MKOl-em [Międzynarodowy Komitet Olimpijski - przyp. red.], że to MKOl decyduje, ale tak naprawdę to federacje poszczególnych dyscyplin powinny indywidualnie podejmować decyzję, czy rywalizować z Rosjanami, czy nie.

Rozmawiał Damian Gołąb

