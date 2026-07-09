Prezes PZPS stanowczo, mistrzostwa jednak nie w Polsce? "Nie zamierzam"

Bardzo głośno jest w mediach oraz w świecie sportu wokół powrotu rosyjskich sportowców do rywalizacji na arenie międzynarodowej. To stało się możliwe po niedawnym ogłoszeniu MKOl-u, w którym poinformowano o zniesieniu wszelkich zawieszeń dla tamtejszych zawodników.

Na podobny krok zdecydowała się także Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej, czyli FIVB. Co prawda, w tym sezonie siatkarzy z Rosji na boisku w oficjalnym starciu jeszcze nie zobaczymy, lecz w przyszłym już tak. A ten będzie o tyle ważny, że odbędą się mistrzostwa świata. I to w Polsce.

Mimo to udział Rosjan na tej imprezie wciąż nie jest pewny. Co ciekawe, nie ze względów sportowych. W końcu obywatele Rosji nie otrzymają wiz oraz zgody na wjazd do Polski. Z tego względu pojawiają się możliwe scenariusze, a jednym z nich może być ultimatum ze strony FIVB - wjazd nieproszonych gości bądź odbiór organizacji mundialu.

Na takowe pytanie już odpowiedział Sebastian Świderski, czyli aktualny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. A odpowiedź może wielu zszokować.

Świderski jasno ws. organizacji mundialu. "Nie widzę możliwości"

Ten w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet został zapytany, co jeśli wspomniane ultimatum faktycznie się pojawi. Zainteresowany już zapowiedział, że Polska wówczas będzie się upominać o zwrot wszystkich kosztów, które zostały już poniesione w związku z promocją wydarzenia. Co więcej, dodał również, że nie ma zamiaru brać na siebie odpowiedzialności przy okazji spotkania Rosji z Ukrainą. A to faktycznie mogłoby się odbyć.

- Wówczas będziemy wnioskować o zwrot kosztów, które już ponieśliśmy w związku z promocją turnieju. A ta odbywa się na wyraźną sugestię FIVB i Volleyball World. Nie widzę możliwości, by w ramach mistrzostw świata odbyło się chociażby spotkanie Rosja - Ukraina - powiedział.

Kto zapewni środki bezpieczeństwa i poniesie odpowiedzialność, jeśli - nie daj Boże - coś się stanie? Czy ludzie, którzy podjęli decyzję o dopuszczeniu Rosjan wezmą tę odpowiedzialność na siebie? Bo ja na pewno nie zamierzam

Czy faktycznie się tak stanie? Na to pytanie odpowiedzi zbyt szybko nie poznamy. Wiadomo jednak, że Polacy za wygraną nie dadzą i Rosjan do kraju nie wpuszczą.

Sebastian Świderski podtrzymuje jasne stanowisko wobec gry z Białorusią i Rosją Artur Barbarowski East News

Sebastian Świderski Marcin Golba/Nur Photo AFP





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