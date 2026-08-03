To kolejny piękny dzień w historii polskiej siatkówki. Dzień ozłocony, bo nasza reprezentacja obroniła tytuł, kolejny raz zwyciężając w rozgrywkach Ligi Narodów. Tym razem biało-czerwony triumf spuentował wycieńczający bój ze Stanami Zjednoczonymi, zwieńczony tie-breakiem.

Tego, jak wymagający był to dla nas mecz nie kryli po jego zakończeniu sami podopieczni trenera Nikoli Grbicia.

Dzisiaj bardzo ciężki mecz. Spodziewaliśmy się, że będzie ciężko. Natomiast czy aż tak ciężko? Nie wiem. Ostatnimi czasy mieliśmy raczej spotkania, gdzie gdy traciliśmy sety, to maksymalnie jednego. Trochę szkoda końcówki trzeciego seta, bo tam wypuściliśmy wysoką przewagę. Mieliśmy swoje szanse, nie wykorzystaliśmy tego i to bolało. Fajnie, że wróciliśmy mimo tego, bo niejedna drużyna mogłaby się podłamać, a my dalej graliśmy swoje

Nasz rozgrywający docenił przy tym klasę rywala, ale i to, co na parkiecie zaprezentowali jego koledzy z reprezentacji Polski.

- Stany są naprawdę nieprzewidywalne, bo gdy jeden czy drugi kropnie na zagrywce, to naprawdę ciężko się gra. Dziś amerykański atakujący miał naprawdę dobry dzień na zagrywce i słał naprawdę solidne bomby. Ale nawet nieźle to trzymaliśmy. Duży szacunek dla chłopaków z linii defensywnej. Dla Kuby Popiwczaka, dla Tomka Fornala... Zresztą dla wszystkich - stwierdził 30-latek.

Triumf reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Tomasz Fornal skradł show po meczu

W momencie, gdy padło nazwisko Tomasza Fornala, sam zainteresowany zjawił się w oku kamery, przerywając wywiad partnera z szatni. A kiedy stanął obok Marcina Komendy, Tomasz Swędrowski zapytał go między innymi o jego zagrywkę, którą próbował zaszkodzić Amerykanom.

- Czasami mi wyjdzie, a czasami nie. Czasami zagram asa, a czasami nie. Tak to już jest - czarne, czerwone. Marcinek jest od przebijania flotów, ja jestem od ryzykowania. Co prawda mam trochę inny kolor skóry niż Leon, ale też potrafię przyłożyć - zażartował Tomasz Fornal, doprowadzając do śmiechu Marcina Komendę.

Także i on podkreślał, że mecz ze Stanami Zjednoczonymi był bardzo wymagający dla całej drużyny, przez co ostateczny triumf smakuje jeszcze lepiej. Zwłaszcza, że to nasz drugi triumf w Lidze Narodów z rzędu.

A na koniec rozmowy Tomasz Fornal zdradził najbliższe plany całej drużyny.

- Będziemy teraz świętować, chwilę się bawić. Mamy trochę wolnego. Trener właśnie obiecał, że da nam dodatkowe trzy dni - powiedział.

- Tak? - zdziwił się wyraźnie zaskoczony Marcin Komenda.

- Nie, to ja zadecydowałem. Koniec, kropka. Tak ma być - odpowiedział Tomasz Fornal ze śmiechem na ustach.

Tomasz Fornal zagrał na nosie krytykom. Pobił rekord Ligi Narodów

Tomasz Fornal Pawel Wodzynski East News

Marcin Komenda w barwach reprezentacji Polski Piotr Matusewicz East News

Nikola Grbić w czasie meczu reprezentacji Polski screen Polsat Sport Polsat Sport





Siatkarska reprezentacja Polski odebrała puchar i złote medale za triumf w Lidze Narodów 2026. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport