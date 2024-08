Premier zaczepił Fornala. Doszło do wymiany zdań. Nagranie robi w sieci furorę

W poniedziałek do Polski wróciła kolejna grupa polskich sportowców, biorących udział w paryskich igrzyskach. Część z nich udała się w oficjalne odwiedziny do premiera Donalda Tuska, by odebrać gratulacje i w luźnej atmosferze porozmawiać o trudach oraz radościach z olimpijskich aren. Już na wejściu doszło do niecodziennej wymiany zdań między szefem rządu a Tomaszem Fornalem, jednym z liderów kadry siatkarzy. Nagranie tego momentu robi w sieci furorę.