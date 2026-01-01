Ljubomir Travica pod koniec listopada objął pogrążoną w kryzysie Steam Hemarpol Politechnikę Częstochowa, wracając tym samym do pracy w PlusLidze. Legendarny szkoleniowiec w przeszłości pracował z Asseco Resovią Rzeszów (2008-2011), w swoim bogatym portfolio ma też prowadzenie klubów we Włoszech.

To właśnie w Italii Travica miał możliwość pracy z Nikolą Grbiciem, późniejszym trenerem reprezentacji Polski. Pamięcią do tych czasów wrócił w rozmowie z portalem siatkarskieligi.pl i przypomniał, że w sezonie 1995/1996, gdy Grbić miał 22 lata, grał we włoskiej Catanii prowadzonej właśnie przez Travicę. To właśnie wówczas miała miejsce historia, która pokazała, jaki jest Serb.

"Miał problem z nadgarstkiem, okazało się, że konieczna jest operacja. Ciężka sprawa dla rozgrywającego. Trochę nie wiedzieliśmy, na czym stoimy w klubie. Ale ja wtedy zobaczyłem nadzwyczajnie zdeterminowanego człowieka. Nikola każdego dnia zostawał po treningu i robił wszystko, żeby doprowadzić się do pełnej sprawności. Robił dosłownie wszystko, żeby jak najszybciej wrócić" - wyznał Travica.

Takich siatkarzy jak Nikola Grbić już nie ma? Travica nie ma wątpliwości

A to nie wszystko. Trener klubu z Częstochowy jasno dał do zrozumienia, że Grbić był dla niego swego rodzaju fenomenem. Jego słowa to też wiadomość dla polskich siatkarzy, którzy mogą wzorować się na selekcjonerze kadry narodowej.

Nie widzę dzisiaj siatkarza z takim podejściem, jak on. Poza tym to zawsze był zawodnik, który podczas meczów od pierwszej do ostatniej piłki był najbardziej ze wszystkich skupiony na grze. Miałem wrażenie, że na boisku widział wszystko

Drogi Grbicia i Travica przecięły się też w Piacenzie - serbski rozgrywający spędził tam trzy lata (2003-2007), a urodzony w Jugosławii (na terenie dzisiejszej Chorwacji) trener prowadził klub w sezonie 2004/2005. Wówczas obaj musieli zmierzyć się z bolesną porażką. Drużyna, która była najlepsza w rundzie zasadniczej, miała sporego pecha, bo Grbić, który był podstawowym rozgrywającym, doznał kontuzji.

"Przechodzimy ligowy ćwierćfinał, ale w półfinale przeciwko Perugii Nikola łapie kontuzję. Nic się nie dało zrobić, po prostu nie mógł grać. I Perugia pokonała nas 3:1 w czterech spotkaniach" - wspomina Travica.

Travica prowadził Grbicia także w reprezentacji Serbii, sięgając z nim m.in. po dwa medale Ligi Światowej i brąz mistrzostw Europy.

Nikola Grbić Piotr Matusewicz East News

Nikola Grbić Iwanczuk/Sport/REPORTER East News

Nikola Grbić STANISLAW KLEPKA/ARENA AKCJI AFP/Newspix