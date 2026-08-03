Powtórka po finale. Ogromny raban w Chinach. Polacy ruszyli do akcji
Reprezentacja Polski hucznie świętowała niedzielny triumf w siatkarskiej Lidze Narodów po wygranej 3:2 ze Stanami Zjednoczonymi, tworząc w Chinach prawdziwy raban. Nasi siatkarze celebrowali ogromny sukces w rytm dobrze znanego polskiego hitu, doprowadzając tym samym do pięknej, pofinałowej powtórki z rozrywki. Nagranie przedstawiające cieszącą się z wygranej ekipy "Biało-Czerwonych" trafiło do sieci.
Niedzielny finał Ligi Narodów trzymał w napięciu do samego końca, przypominając prawdziwy siatkarski thriller. Na szczęście wojnę nerwów wygrała ostatecznie reprezentacja Polski, pokonując ekipę Stanów Zjednoczonych 3:2 (25:21, 23:25, 25:27, 25:23, 15:10), dzięki czemu obroniła tytuł, który zdobyła przed rokiem w starciu z Włochami.
- Będziemy teraz świętować, chwilę się bawić - mówił tuż po meczu przed kamerą Polsatu Sport rozradowany Tomasz Fornal, który został okrzyknięty MVP Ligi Narodów.
A jak wyglądała biało-czerwona celebra? Jej drobny wycinek został pokazany w sieci na profilu "Polska Siatkówka".
Triumf Polaków w Lidze Narodów. Tak świętowała reprezentacja Polski
Na nagraniu widać obładowaną torbami i bagażami reprezentację Polski, która tanecznym krokiem przemierza korytarz w rytm słynnego hitu Ryszarda Rynkowskiego - "Jedzie pociąg z daleka". Przypatrujący się radości naszych siatkarzy przedstawiciele miejscowej społeczności aż chwycili za telefony, by uwiecznić szaleństwo, jakiego mogli zobaczyć na własne oczy. Zapewne wielu fanów z naszego kraju chciałoby znaleźć się na ich miejscu.
Powyższe nagranie to pofinałowa powtórka z rozrywki. Znany w całym kraju utwór towarzyszył już bowiem naszym siatkarzom przy poprzednich triumfach, choćby w 2023 roku, gdy Bartosz Kurek prowadził radosny korowód po zwycięstwach najpierw właśnie w rozgrywkach Ligi Narodów, a później także na mistrzostwach Europy.
Zobaczymy, czy "Biało-Czerwoni" będą mieć równie wiele powodów po zadowolenia po tegorocznej odsłonie walki o tytuł najlepszej reprezentacji na Starym Kontynencie, które zostaną rozegrane w dniach 9-26 września.