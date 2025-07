Powrót do kadry, potem takie słowa. Koszmar ekipy Grbicia. Polak mówi wprost

Podopieczni t renera Nikoli Grbicia w niezłym stylu otworzyli to spotkanie, w przekonujący sposób wygrywając pierwszego seta 25:17. W drugiej partii walka była już zdecydowanie bardziej wyrównana. W jej kluczowym fragmencie na tablicy widniał wynik 22:22. Wówczas "Biało-Czerwonych" dorwała punktowa niemoc, co wykorzystali Bułgarzy, zdobywając trzy kolejne punkty.

Śmiało można stwierdzić, że fatalne końcówki setów stanowiły prawdziwy koszmar dla kadry prowadzonej przez Nikolę Grbicia w meczach z Kubą oraz Bułgarią. Wątpliwości co do tego nie ma także przyjmujący reprezentacji Polski Bartosz Bednorz. - Nad tym trzeba pracować - stwierdził tuż po meczu przed kamerą Polsatu Sport.

Po czym dodał: - Na tym polega siatkówka, że gdy najlepsze zespoły ze sobą grają, a przede wszystkim każdy jak gra z nami, zawsze chce grać swoją najlepszą siatkówkę. Trochę nie mają nic do stracenia, zwłaszcza gdy gramy przed własną publicznością. Więc każdy chce nam uprzykrzyć życie. Nigdy nie jest łatwo, ale jeśli chcemy być najlepsi i wygrywać wszystko, no to musimy pokonać każdego i mieć chłodną głowę. Mamy więc nad czym pracować, ale jestem optymistycznie nastawiony, bo wierzę, że ta grupa ma niesamowity potencjał. Właściwie nie wierzę, a wiem i myślę, że wszyscy Polacy to wiedzą.