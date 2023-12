Potwierdzają się złe wieści dla reprezentacji Polski. Grbić będzie miał ból głowy

MKOl obstaje przy swoim. "Decyzja niezrozumiała"

Na igrzyskach, w przeciwieństwie do innych wielkich imprez, takich jak mistrzostwa świata czy Europy, kadry poszczególnych drużyn mogą liczyć tylko dwunastu zawodników. Dla trenerów bywa to kłopotliwe, bo nawet jedna kontuzja może bardzo mocno pomieszać szyki w drużynie i sprawić, że zostanie np. tylko z dwójką środkowych czy jednym rozgrywającym.

Dla Polaków może to być szczególne bolesne. Nikola Grbić ma bowiem do dyspozycji bardzo szeroką i wyrównaną grupę zawodników i chętnie z tego korzysta. Był to nasz duży atut na mistrzostwach Europy, gdzie rotacja w zespole sprawiła, że liderzy utrzymali względną świeżość aż do finału, czego nie można było powiedzieć o Włochach. W Paryżu też mógłby być to nasz atut, ale na razie MKOl obstaje przy swoim, z czym nie może pogodzić się prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.