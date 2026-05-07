Potrójna korona polskiego siatkarza. Popis w finale, a to może nie być koniec

Damian Gołąb

Rywalizacja o siatkarskie mistrzostwo Polski jeszcze trwa, tymczasem właśnie zakończyły się rozgrywki we Włoszech. Tam emocji znanych z PlusLigi nie ma. Przez całą fazę play-off jak burza przeszła Sir Susa Scai Perugia. W finałach nie przegrała ani razu i w środowy wieczór ostatecznie odzyskała tytuł. Ważną rolę w zwycięstwie odegrał Kamil Semeniuk, który wywalczył już z Perugią w tym sezonie tzw. potrójną koronę. A to nie koniec, bo włoska drużyna wysłała jasny sygnał do rywali przed Ligą Mistrzów.

Kamil Semeniuk w koszulce Polski podczas meczu, w tle siatkarz z medalem na szyi.
Kamil Semeniuk może świętować kolejny medal z PerugiąVolleyballWorld/www.instagram.com/_kamil_semeniuk_/materiał zewnętrzny

Poprzedni sezon ligi włoskiej Sir Susa Scai Perugia zakończyła dopiero na trzecim miejscu. Dopiero, bo zespół pełen gwiazd światowego formatu celował w złoto - niedługo później wygrał zresztą upragnioną przez prezesa klubu Gino Sirciego Ligę Mistrzów.

"Przyzwyczaiłem się, że tutaj w Perugii gra się o zwycięstwo, każde możliwe trofeum. Podchodzimy do tej walki z myślą o wygranej, by znowu trójkolorowy teraflex mistrzów Włoch zawitał do Pala Barton w Perugii" - podkreślał zresztą w rozmowie z Interia Sport przed tegorocznymi finałami SuperLegi Kamil Semeniuk.

Polski siatkarz jednym z bohaterów we Włoszech. "Potrójna korona" skompletowana

Reprezentant Polski jest jednym z najważniejszych siatkarzy w gwiazdozbiorze Sirciego, gdzie występują również m.in. Simone Giannelli czy Ołeh Płotnicki. W środowy wieczór wyszedł w podstawowym składzie na spotkanie z Cucine Lube Civitanova. To był trzeci mecz finałowej rywalizacji, dwa poprzednie spotkania wygrała Perugia.

Mecz, który mógł jej dać odzyskanie tytułu mistrzowskiego - poprzedni zdobyła w 2024 r. - zaczęła jednak od seta przegranego 25:27. W kolejnym też była w trudnym położeniu, broniła piłek setowych, ale przełamała rywali i zwyciężyła 26:24. W dwóch następnych partiach emocje były już nieco mniejsze, Perugia wygrała 3:1 i w Pala Barton mogło rozpocząć się świętowanie - Semeniuk i fani doczekają się w przyszłym sezonie kolorowego teraflexu, który przysługuje mistrzowi Włoch.

Polski przyjmujący odegrał w zwycięstwie ważną rolę. W decydującym meczu zdobył 13 punktów, zaś pod względem efektywności gry lepiej od niego wypadł tylko atakujący Wassim Ben Tara - Tunezyjczyk z polskimi korzeniami. Semeniuk skończył 10 ataków, dołożył jeden punktowy blok i dwa asy serwisowe. Według statystyk przyjmował też najlepiej w zespole.

Dla Semeniuka i Perugii to już trzeci puchar w tym sezonie. Wcześniej drużyna sięgnęła po Superpuchar Włoch i wygrała Klubowe Mistrzostwa Świata w Brazylii. Po mistrzostwo kraju sięgnęła w kapitalnym stylu - w całej fazie play-off nie przegrała ani jednego seta.

Kamil Semeniuk i Perugia przed szansą na jeszcze jeden puchar. Na drodze Polacy

Dla Semeniuka to już jedenaste trofeum wywalczone z włoską drużyną. I jeszcze w tym roku może zdobyć kolejne. Perugia zagra bowiem w Final Four Ligi Mistrzów w Turynie. 16 maja w półfinale zmierzy się z PGE Projektem Warszawa, który również w środę świętował zdobycie brązowego medalu PlusLigi.

W ewentualnym finale będzie czekać Aluron CMC Warta Zawiercie lub Ziraat Bankkart Ankara z Tomaszem Fornalem w składzie. Włoski zespół już wysłał sygnał, że przed decydującymi spotkaniami jest w znakomitej dyspozycji.

