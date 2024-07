Aż do niedzieli przyszło nam poczekać na oficjalną decyzję Nikoli Grbicia w kwestii powołań na Igrzyska Olimpijskie do Paryża. Szkoleniowiec biało-czerwonych przeciągał decyzję, tłumacząc się potrzebą czasu do namysłu. Ostateczny kształt drużyny poznaliśmy na niecałe trzy tygodnie przed rozpoczęciem najważniejszej imprezy sportowej 4-lecia .

Brak Bednorza wywołał powszechne oburzenie. Eksperci nie mogą zrozumieć decyzji Nikoli Grbicia

Notowania 29-latka u Nikoli Grbicia nigdy nie były wysokie. Mimo to spodziewano się, że ostatecznie przyjmujący zostanie powołany na igrzyska. "Ale nie wiem co więcej musiałby zrobić Bednorz, żeby się załapać. Po prostu nie widzę przestrzeni co mógłby zrobić lepiej", "Czy Bartosz Bednorz to największy poszkodowany polskiego sportu? Kolejna impreza mu ucieka, szkoda" - to tylko kilka z fali komentarzy po ogłoszeniu kadry Nikoli Grbicia.