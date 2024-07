Poruszenie po zaskakującej decyzji siatkarza. I nagle "cios" w Świderskiego. "Tak się nie robi"

Jeszcze za kadencji Nikoli Grbicia z siatkarską reprezentacją Polski pożegnało się kilku doświadczonych zawodników. Rozstanie z kadrą ogłosił Michał Kubiak, w ślad za nim poszli Piotr Nowakowski i Damian Wojtaszek. Teraz do utytułowanych kolegów prawdopodobnie dołączył Karol Kłos . Prawdopodobnie, ponieważ wprost nie ogłosił, że już nie zagra w biało-czerwonych barwach, ale tak sugeruje w swoim wpisie.

Dałem/oddałem co miałem. Panowie - dziękuję i powodzenia. Kłosik out

Na wpis środkowego zareagowali koledzy z reprezentacji, a komentarz Grzegorza Łomacza sugeruje, że Kłos faktycznie zakończył karierę reprezentacyjną. "To była czysta przyjemność. Dziękuję bardzo za te kilka lat wspólnej przygody , na szczęście w większości po tej samej stronie siatki" - napisał.

Karol Kłos już nie zagra w kadrze. Kibice domagają się godnego pożegnania

Decyzja Kłosa wywołała również olbrzymie poruszenie wśród kibiców, a pod postem zamieszczonym w X (dawny Twitter) przez siatkarskiego eksperta Jakuba Balcerzaka fani wręcz domagają się, by zorganizowano mecz pożegnalny z udziałem 34-latka, który jest mistrzem i wicemistrzem świata oraz mistrzem Europy, a z "Biało-Czerwonymi" zdobywał także medale Ligi Narodów oraz Pucharu Świata.

"Ja mam ogromną nadzieję, że to nie jest pożegnanie z reprezentacją. Nie zgadzam się. I nie w taki sposób, ma być mecz, pełna hala i dupne dziękujemy z naszych gardeł. Zasługuje na to, ale jeszcze nie teraz" - napisała jedna z internautek. "Wyciągnijmy wreszcie wnioski z poprzednich lat i chociaż zawodnikom, którzy skończą z reprezentacją po tym sezonie, zróbmy godne pożegnanie, bo na resztę, która też na to zasługuje, już nie liczę" - zaapelował ktoś inny.